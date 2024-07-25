Тайфун «Гаеми», которого всё Приморье ждет с ужасом — наделал бед на Тайване — видео

Posted Вчера, 23:36
Published Вчера, 23:36
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Вихрь невероятной силы обрушился на Тайвань. По данным «Маглипогоды», от мощных осадков пострадали не только автомобили и здания, но и люди, — не обошлось без жертв. На острове выпало примерно 300 миллиметров осадков всего за несколько часов. Ветер развился до 60 метров в секунду.
Теперь тайфун двинулся в сторону КНР. Более того, весь Приморский край с беспокойством ожидает дня «Х», когда отголоски, а может и сам «Гаеми», настигнут регион. О том, что тайфун может напоследок оставить уйму неприятностей для Приморья ранее предупреждали официальные синоптики.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в крае объявлено штормовое предупреждение из-за прогнозируемых осадков.