Тайфун «Гаеми», которого всё Приморье ждет с ужасом — наделал бед на Тайване — видео

Вихрь невероятной силы обрушился на Тайвань. По данным «Маглипогоды», от мощных осадков пострадали не только автомобили и здания, но и люди, — не обошлось без жертв. На острове выпало примерно 300 миллиметров осадков всего за несколько часов. Ветер развился до 60 метров в секунду.