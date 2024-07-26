Поймать волну: где покататься на сапе в Приморье?

Вид спорта стал популярен с начала 2000-х годов и с каждым годом его популярность только растёт. SUP-сёрфинг достаточно универсален: он подойдёт как опытным пловцам, так и новичкам. Для того, чтобы плавать на сапе не нужно много учиться, достаточно буквально 15 минут, чтобы овладеть сёрф-доской. Помимо этого, вид спорта снимает стресс, улучшает осанку и координирует кровообращение. Сап-сёрфинг — это, своего рода, занятия аэробикой — он улучшает дыхание и тренирует выносливость.