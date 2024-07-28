Где развлечься в День ВМФ во Владивостоке

В это воскресенье, 28 июля, всех жителей и гостей Владивостока зовут на бесплатные прогулки по городу в честь Дня Военно-морского Флота. Туристический информационный центр Приморского края совместно с Приморским отделением Русского географического Общества организует несколько пешеходных экскурсий.

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