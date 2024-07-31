Терпение вознаградится: новую лестницу фуникулёра откроют осенью во Владивостоке

— Когда мы приступили к разработке проектного решения внешнего облика будущего административно-гостиничного комплекса на улице Всеволода Сибирцева, 16, то ставили цель максимально вписать его в существующую историческую застройку, что бы он ни в коем случае не резонировал, а являлся ее продолжением и дополнением. Конечно, учитывались архитектурные решения всех объектов, в том числе жилого дома Приморской епархии, зданий Восточного института, фуникулера. И уже тогда стало ясно, что лестница, ведущая к нижней станции фуникулера, в изрядно изношенном состоянии и требует если не полной замены, то точно капитального ремонта. И чем чаще я приезжал на строительную площадку, тем яснее понимал, видел своими глазами, как горожанам, пользующимся этой лестницей, неудобно, а иногда и даже опасно по ней спускаться и подниматься. Тогда и возникла мысль: а почему бы не привести ее в порядок, ведь есть и возможность, и желание? Также мне хотелось внести свою лепту в изменение внешнего облика любимого Владивостока к лучшему, помочь ему стать комфортнее, ухоженнее. Учитывались также и интересы будущих постояльцев и пользователей нашего комплекса, которым, несомненно, будет приятней находиться в уютном, красивом уголке города. Мы разработали проект, в котором детально проработали архитектуру, материалы, технические решения, и обратились со своей идеей в администрацию Владивостока. Нас поддержали. И вот мы воплощаем идею в жизнь.