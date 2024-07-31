Терпение вознаградится: новую лестницу фуникулёра откроют осенью во Владивостоке

Posted 31 июля, 03:27
Published 31 июля, 03:27
Modified Сегодня, 05:27
Updated Сегодня, 05:27
На этот вопрос — и не только — отвечает Евгений Устименко, директор ООО «Владстройзаказчик». Именно эта строительная организация — добровольно, без какого бы то ни было финансирования из городского бюджета — взяла на себя капитальный ремонт и преображение лестницы фуникулёра (нижней её части, от перехода до Пушкинского театра).
— Евгений Леонидович, как родилась идея починить и облагородить лестницу, которая так давно в этом нуждалась? Что было главным при составлении проекта?
— Когда мы приступили к разработке проектного решения внешнего облика будущего административно-гостиничного комплекса на улице Всеволода Сибирцева, 16, то ставили цель максимально вписать его в существующую историческую застройку, что бы он ни в коем случае не резонировал, а являлся ее продолжением и дополнением. Конечно, учитывались архитектурные решения всех объектов, в том числе жилого дома Приморской епархии, зданий Восточного института, фуникулера. И уже тогда стало ясно, что лестница, ведущая к нижней станции фуникулера, в изрядно изношенном состоянии и требует если не полной замены, то точно капитального ремонта. И чем чаще я приезжал на строительную площадку, тем яснее понимал, видел своими глазами, как горожанам, пользующимся этой лестницей, неудобно, а иногда и даже опасно по ней спускаться и подниматься. Тогда и возникла мысль: а почему бы не привести ее в порядок, ведь есть и возможность, и желание? Также мне хотелось внести свою лепту в изменение внешнего облика любимого Владивостока к лучшему, помочь ему стать комфортнее, ухоженнее. Учитывались также и интересы будущих постояльцев и пользователей нашего комплекса, которым, несомненно, будет приятней находиться в уютном, красивом уголке города. Мы разработали проект, в котором детально проработали архитектуру, материалы, технические решения, и обратились со своей идеей в администрацию Владивостока. Нас поддержали. И вот мы воплощаем идею в жизнь.
— Как идёт работа, возникали ли какие-то сложности, может быть, в связи с ландшафтом или грунтовыми водами?
— Еще на начальном этапе строительства нам говорили — да вы что, тут ничего построить не удастся, ведь всем известно, что здесь протекает «подземная река». Также высказывались опасения, что стройка, начавшись, может «разрушить и уничтожить» стоящие рядом здания. Конечно же, это не так. Любое строительство начинается с изысканий, в том числе и геолого-геодезических. Специалистами никаких подземных рек, родников и иных «водных препятствий» обнаружено не было. Но зато было точно установлено, что пришёл в полную негодность ливневой коллектор, проходивший под лестницей. Он стал причиной того, что по ней катились вниз сточные дождевые воды, разрушая ступени. Мало того, поскольку коллектор не работал, дождевые воды неслись вниз по лестнице прямиком под Пушкинский театр, который также страдал от этого нерегулируемого потока воды.
Не могу сказать, что это явилось проблемой, но задачу пришлось решать. Мы сделали и новый ливневой коллектор (и теперь не только лестница, но и Пушкинский театр не будет страдать от потока ливневых вод), и вынесли под землю линии связи и электричества, которые ранее были воздушного исполнения и портили эстетический вид пространства. Создавая лестницу фуникулёра фактически заново, мы принимали во внимание множество факторов, выбирали наиболее подходящие решения, обеспечивающие максимальную безопасность при эксплуатации. К возведению лестницы мы подошли с той же ответственностью, как и к любому другому нашему объекту, а может быть и тщательней, ведь хотелось не только подарить горожанам функциональную вещь, но и порадовать внешним обликом.
Кстати. На информационном щите нами было размещено изображение из эскизного проекта объекта, на котором имеется озеленение, зоны отдыха. Когда вопрос высадки растений перешёл в практическую область, оказалось, что с учетом ландшафта, освещенности, именно те растения, что изображены на щите, либо не будут иметь такой цветущий вид, либо не приживутся вовсе. И мы обратились к специалистам, которые подберут в питомниках такие виды растений, которым будет комфортно именно на этой сопке, вдоль лестницы.
А вот от устройства зон отдыха пришлось отказаться.
— Почему?
— Рядом с лестницей располагаются жилые дома и их жители переживали, что такие зоны в ночное время могут стать «приютами» для шумных компаний, например, и нарушать их покой. Игнорировать такую вероятность мы не могли, и, уважая мнение местных жителей, отказались от обустройства зон отдыха.
— Когда планируется открыть готовую лестницу для горожан?
— Как я уже сказал, в процессе работы над проектом что-то приходилось включать в планы — тот же ливневой коллектор, что-то менять — подбирать другие растения, например, кроме того, на время ремонта фуникулёра мы приостанавливали работы и открывали лестницу для прохода. К сожалению, это всё отразилось на сроках работ. В ближайшее время прибудут фонари, изготовленные по индивидуальному заказу для этого проекта. Также в процессе изготовления лестничные ограждения. Уверен, что уже осенью, мы сможем открыть для горожан и гостей нашего города обновленный, комфортный, освещенный и красивый уголок Владивостока. Надеюсь, терпение владивостокцев будет вознаграждено.
— Вы коренной житель Владивостока?
— Владивосток для меня родной город, вся моя сознательная жизнь связана именно с ним, здесь прошли мое детство, юность. Мое решение стать строителем во многом связано с нашим городом, его развитием. Несмотря на то, что родился я не во Владивостоке, считаю себя коренным владивостокцем.
— За что любите город, чем он хорош?
— Невероятно сложно ответить на этот вопрос. Это как рассказать, почему ты любишь родного тебе человека… Отвечу словами персонажа моего любимого фильма «Москва слезам не верит» (12+): «Потому что люблю!».
Отметим, что администрация Владивостока всегда охотно идет на сотрудничество с большим бизнесом, если таковой изъявляет желание реализовать проект по благоустройству, преображению столицы ДФО к лучшему. Примеров тому немало — это и появившийся рядом с правительством Приморского края на Светланской, 22 сквер, и восстановленная компанией «УРСА» стела, посвящённая работникам рыбного флота, в Первомайском районе, и многое другое.
- Мы всегда готовы поддержать хорошие инициативы. Поэтому предприниматели, которые вместе с нами хотят преображать городские пространства, могут обращаться в администрацию города, мы открыты к диалогу, — подчеркнула начальник управления городской среды администрации Владивостока Анна Джура. - Ведутся работы по второму этапу благоустройства набережной Спортивной гавани, в скором времени во Владивостоке пространство возле кинотеатра «Нептун» приведёт в порядок компания «УРСА», а на набережной Спортивной гавани строить детскую площадку помогает сеть супермаркетов. Отмечу, что проекты по благоустройству Владивостока, которые воплощает в жизнь крупный бизнес, реализуются на безвозмездной основе. Мы всегда готовы к сотрудничеству. Если есть у компаний желание внести свой вклад в создание неповторимого облика Владивостока, обращайтесь. Мы подскажем, где ваши усилия будут нужнее всего.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как идут работы по преображению лестницы и кто ремонтирует её верхнюю часть.
Голыбин Антон