В «Акватории» плевать на пострадавших в ЧП с обрушением потолка во Владивостоке?

Posted 2 августа, 09:36
Published 2 августа, 09:36
Modified Сегодня, 07:26
Updated Сегодня, 07:26
В водном комплексе «Акватория» сообщили о том, что по состоянию на утро 2 августа, всех пострадавших уже выписали из больниц. Корреспондент «Восток-Медиа» решил проверить данную информацию и обратился за уточнением в краевой Минздрав, где заявление сотрудников «Акватории» опровергли.
Но, обо всём по порядку.
Напомним, что минувшей ночью, в бассейне популярного водного комплекса «Акватория» во Владивостоке, случилось происшествие — часть потолка рухнула прямо на людей, отдыхающих в бассейне. Спустя некоторое время, вечером 2 августа, корреспондент «Восток-Медиа» обратился к сотрудникам комплекса за выяснением деталей случившегося.
Журналист задал важный вопрос: «будет ли комплекс помогать пострадавшим в восстановлении здоровья после полученных травм».
Прямого ответа, к примеру: «Да, будем» или «нет, не будем», получено не было. Однако работники комплекса ответили сильно обтекаемо. Видимо, чтобы создать ощущение, что они чувствуют свою вину и хотят её загладить перед людьми.
Именно поэтому сотрудники «Акватории» сообщили, что убедиться в том, что с гостями все в порядке — приоритетная задача:
«Мы желаем им скорейшего выздоровления, на связи со всеми пострадавшими и готовы оказывать максимальное содействие по всем вопросам», — сообщили сотрудники отдела маркетинга.
Более точного ответа получить не удалось, от дальнейших комментариев специалисты отказались.
Кроме этого, «Восток-Медиа» показалось примечательным, что в «Акватории» дали информацию о состоянии пострадавших, которая не соответствует данным краевого Минздрава.
Так, сотрудница отдела маркетинга комплекса заявила, что госпитализированных уже выписали, и все 9 человек находятся на амбулаторном лечении.
Неизвестно, откуда у работников водного комплекса появилась информация о том, что всех травмированных посетителей «Акватории» выписали и перевели на амбулаторное лечение. Ведь официальная информация у Минздрава ПК совершенно иная.
По сообщению министерства здравоохранения, 2 августа один человек все еще остается в больнице:
«Врач сообщил, что состояния госпитализированного пациента стабильное, средней степени тяжести. Проводят лечение. Опасности для жизни нет. О выписке речи не было».
Такая серьезная разница в данных кажется очень странной и, по нашему мнению, указывает лишь на то, что «Акватории» совершенно всё равно на тех, кто получил увечья в их заведении.