В «Акватории» плевать на пострадавших в ЧП с обрушением потолка во Владивостоке?

Все 9 гостей, на чьи головы рухнул потолок, по словам сотрудника отдела маркетинга водного комплекса «Акватория», выписаны и отправлены домой на долечивание. Однако, у Минздрава Приморья информация другая и «речи о выписке нет». Получается, что не так уж «Акватория» и в курсе о судьбе пострадавших.

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