«Динамо-Кубок» Приморского края представляет новые лица!

«В этом году среди участников „Динамо-Кубка“ много новых лиц — это не может не радовать и подтверждает, что люди горят желанием принять участие в статусном турнире. Обращает на себя внимание сильная „верхняя“ сетка, где в ходе „слепой“ жеребьевки оказались три лидера чемпионата края. А в ¼ финала просматривается повтор прошлогоднего финала. Поэтому — интрига есть, и, надеюсь, будет уже с первых игр», — рассказал президент федерации футбола Приморского края Сергей Вязов.