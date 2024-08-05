«Динамо-Кубок» Приморского края представляет новые лица!

Posted Сегодня, 04:39
Published Сегодня, 04:39
Modified Сегодня, 05:34
Updated Сегодня, 05:34
В федерации футбола Приморского края прошла жеребьевка матчей 1/8 финала, игры которого пройдут 10–11 августа. В верхней сетке турнира сыграют:
«Старт» (Дальнереченск) — «Уссури» (Чугуевка)
«Локомотив-2» (Уссурийск) — «Океан» (Находка)
«Армада» (Владивосток) — «Сатурн» (Находка)
«Славянка» — КСШОР (Владивосток)
В нижней сетке за выход в финал поборются:
«Тайфун» (Партизанск) — «Регион-25» (Уссурийск)
«Тихас» (Фокино) — «Локомотив» (Уссурийск)
«Регион-Приморье» (Уссурийск) — «Анри» (Владивосток)
«Импульс» (Михайловка) — «Авангард» (Арсеньев)
«В этом году среди участников „Динамо-Кубка“ много новых лиц — это не может не радовать и подтверждает, что люди горят желанием принять участие в статусном турнире. Обращает на себя внимание сильная „верхняя“ сетка, где в ходе „слепой“ жеребьевки оказались три лидера чемпионата края. А в ¼ финала просматривается повтор прошлогоднего финала. Поэтому — интрига есть, и, надеюсь, будет уже с первых игр», — рассказал президент федерации футбола Приморского края Сергей Вязов.
Благодаря партнерам спортивного общества «Динамо» в лице Правительства Приморского края и Фабрики мороженого «УРСА», в этом году участники турнира вновь сразятся за денежный приз, 450 тысяч рублей.
Специально для болельщиков, которые будут внимательно следить за розыгрышем «Динамо-Кубка», Фабрика мороженого «УРСА» приготовила сладкие подарки. Их еженедельно будут получать победители конкурса прогнозов, который пройдет в социальных сетях «Динамо-Кубка».
«Футбольный „Динамо-Кубок“ вновь дает шанс молодым приморским футболистам проявить себя, попасть на глаза тренерам профессионального клуба „Динамо-Владивосток“. А наша Фабрика мороженого „УРСА“ всегда поддерживает и заботится о талантливых приморцах. Поэтому мы с радостью и интересом выступаем партнерами одного из главных турниров футбольной семьи Приморья», — сообщил представитель Фабрики мороженого «УРСА».
Следить за участниками «Динамо-Кубка» можно в соцсетях турнира и на сайте «Спорт 25»! Анонсы и итоги матчей, представление команд и игроков, фотографии и видео, в том числе прямые трансляции с решающих игр — подписывайтесь на соцсети «Динамо-Кубок» в вКонтакте, Телеграме. ВКонтакте — https://vk.com/dynamo_kubok Telegram — https://t.me/dynamo_kubok