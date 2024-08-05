Рост пенсии, цен на ЖКХ и конец льготной ипотеки: что изменилось с 1 июля в Приморье

Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:02
Updated Сегодня, 05:02
С 1 июля 2024 года в силу вступили различные изменения, которые изменят жизнь россиян, в том числе и жителей Приморья. Что же нас ждет?
Например, процесс получения единовременной накопительной пенсии станет удобнее для пенсионеров, но оформление автокредита для граждан, наоборот, усложнится. Банки начнут компенсировать ущерб, причиненный мошенниками клиентам, и проводить более строгий контроль за денежными транзакциями. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги повысятся во многих регионах, а стоимость оформления биометрического заграничного паспорта увеличится.
1 июля стало радостным днем для определенных категорий пенсионеров, так как им повысили пенсии. Это касается граждан старше 80 лет, тех, кто вышел на пенсию после трудовой деятельности, а также военных пенсионеров и их семей, проживающих в новых регионах России — ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях.
Для россиян, достигших 80 лет, фиксированная выплата к страховой пенсии увеличилась вдвое. С 1 июля для тех, кто отмечает 80-летний юбилей, она составляет 16 269,76 рубля. Не требуется подавать заявление на это повышение — пенсия будет проиндексирована автоматически сразу после дня рождения. Однако выплаты начнутся только со следующего месяца.
Это увеличение применимо только к тем, кто получает страховую пенсию по старости. Пенсионерам по инвалидности или потерявшим кормильца это повышение не распространяется. Также повышение выплат ожидает работающих пенсионеров, которые завершили трудовую деятельность. В период работы на пенсии индексация пенсии им не начислялась. Однако после ухода с работы у них есть право на пересмотр пенсии с учетом всех предыдущих индексаций.
С июля в Приморье началось повышение тарифов на коммунальные услуги. Распоряжение правительства о данном вопросе было принято 10 ноября 2023 года. Согласно указанию, каждому региону установлены свои предельные ставки роста, однако окончательное решение принимают местные власти.
Среди регионов Дальневосточного федерального округа наш край демонстрирует не самый высокий уровень роста, сообщает региональное Агентство по тарифам.
Например, стоимость электроэнергии по одноставочному тарифу увеличится с 3,75 до 4,07 рубля за киловатт-час. Жители сельской местности будут платить 3,56 рубля за киловатт-час вместо прежних 3,28 рубля.
Цена холодной воды возрастет с 37,04 до 44,34 рубля за кубометр, а горячей воды — с 203,6 до 235,42 рубля за кубометр. Стоимость водоотведения также увеличится на 7 рублей — с 22,79 до 29,63 рубля за кубометр.
Тарифы на центральное отопление поднимутся с 2905,67 до 3254,35 рубля за гигакалорию. Повышение цен на коммунальные услуги в Приморье не превысит 12,1%.
Наибольший рост тарифов на коммунальные услуги на Дальнем Востоке ожидается в Забайкальском крае — до 15%. Среднее повышение в размере 9,5% ожидается в Якутии и Хабаровском крае. В Амурской области цены увеличатся примерно на 9,4%, в Бурятии — на 9,3%, на Камчатке — на 7,2%, в Еврейской автономной области — на 6,3%, на Сахалине — на 6,2%, а в Чукотке и Магадане — на 4,9%.
С 1 июля завершается действие двух программ жилищного кредитования — «Господдержки» и «Семейной ипотеки». Президент России Владимир Путин высказал идею продления программы «Семейной ипотеки» до 2030 года, однако с некоторыми изменениями. Ставка в 6% будет сохранена для семей с детьми в возрасте до 6 лет, в то время как другие аспекты и возможности программы находятся в стадии обсуждения, сообщает заместитель министра финансов, Ивана Чебескова. Министерство финансов предложило увеличить ставку до 12% для семей с детьми старше 6 лет.
В июле цены на крепкий алкоголь повысятся, в частности на напитки с содержанием спирта от 28 градусов и выше. Для определенных алкогольных продуктов будут установлены минимальные розничные цены. Кроме того, производителям будет установлено повышение минимальных цен на оптовые поставки. Это приведет к увеличению стоимости бутылки объемом 0,5 литра в розницу и оптовых поставках: водка — 299 рублей / 246 рублей, коньяк — 556 рублей / 427 рублей, бренди — 403 рубля / 311 рублей.
Для получения заграничного паспорта нового образца с биометрическими данными с июля требуется уплатить 6 тыс. рублей вместо прежних 5 тыс. Для граждан России в возрасте до 14 лет стоимость услуги увеличится с 2,5 тыс. до 3 тыс. рублей. Госпошлина за оформление паспорта старого образца останется неизменной и составит 2 тыс. и 1 тыс. рублей соответственно. Тот же закон устанавливает новые госпошлины для выдачи документов беженцам, регистрации иностранцев по месту пребывания или продления визы для въезда в Россию, получения видов на жительство и других услуг.
С 1 июля вступил в силу новый Федеральный закон о порядке погашения задолженности по потребительским кредитам, который приятно удивит должников. Закон устанавливает четкую последовательность погашения задолженности: сначала оплачиваются проценты по долгу, затем основная сумма, за ней идут проценты за текущий период, основной долг за текущий период, и только в конце пени и штрафы. Банкам запрещено изменять этот порядок при заключении кредитных соглашений.
Эти изменения открывают новые возможности для ответственных заёмщиков, у которых не хватает средств на погашение всех обязательств перед банком. Ранее, если банк направлял платежи должника сначала на штрафы и пени, основной долг часто оставался непогашенным, заставляя заёмщика оставаться в долгах навсегда. Теперь эти изменения помогут должникам выбраться из подобных ситуаций.
Получить автокредит станет более сложной задачей с 1 июля. Центральный банк увеличил доплаты к рисковым коэффициентам для необеспеченных потребительских кредитов и установил доплаты для автокредитов.
Эти доплаты будут применяться к заемщикам с высоким уровнем долговой нагрузки, превышающим 50 процентов. Это затронет клиентов, которые тратят на погашение кредитов и займов более половины своих ежемесячных доходов.
Голыбин Антон