Рост пенсии, цен на ЖКХ и конец льготной ипотеки: что изменилось с 1 июля в Приморье

Это увеличение применимо только к тем, кто получает страховую пенсию по старости. Пенсионерам по инвалидности или потерявшим кормильца это повышение не распространяется. Также повышение выплат ожидает работающих пенсионеров, которые завершили трудовую деятельность. В период работы на пенсии индексация пенсии им не начислялась. Однако после ухода с работы у них есть право на пересмотр пенсии с учетом всех предыдущих индексаций.