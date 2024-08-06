Ретроградный Меркурий 2024: что это такое, периоды, даты и как влияет на человека

В астрономии каждая планета, включая Меркурий, может двигаться как в директном, так и в ретроградном направлении. Директное движение — это нормальный путь, когда планета следует по своей орбите, не отклоняясь от курса. Ретроградное же движение — это иллюзия, создаваемая изменением позиции планеты относительно Земли. Фактически, Меркурий, как и другие планеты, не движется назад. Однако с Земли нам может казаться, что это происходит.