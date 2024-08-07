Мария Лагунова: Владивосток еще долгие годы будет сохранять звание молодежной столицы

Мария Лагунова считает что это значимое для города событие, для всех его жителей и для жителей всей страны. Потому что очень многие ребята, которые побывали впервые в городе Владивостоке, очень положительно отзывались о нем, никто не мог даже предположить, что на другом конце страны находится такой замечательный, динамичный, активный и, правда, молодежный город.