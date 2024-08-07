«Жизнь в Приморье для богатых»: с чем связано подорожание квартир во Владивостоке?

Причин этой неприятной тенденции несколько. Приток новых жителей, желающих найти работу, обучиться или просто насладиться красотой города, увеличивает спрос на съемное жилье. И, конечно, тот факт, что Владивосток становится деловым центром Дальнего Востока тоже не остаётся без внимания: многие компании открывают здесь свои офисы, и те, кто приезжает работать, остаётся надолго. Все хотят жить комфортно и ищут подходящие квартиры, таким образом, спрос на недвижимость растет, а предложение не успевает за ним. Новое строительство ограничено высокими ценами на землю и строительные материалы, что делает это невыгодным. В итоге, по данным статистики, в 2024 году на Farpost квартир стало меньше, чем в прошлом году в два раза, а цена выросла на 7,5% .