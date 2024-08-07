«Жизнь в Приморье для богатых»: с чем связано подорожание квартир во Владивостоке?

Posted Сегодня, 04:16
Published Сегодня, 04:16
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
То, что еще несколько лет назад считалось доступным, сегодня превратилось в роскошь, недоступную многим. Мечта о собственном доме для жителей города становится миражом, скрытым за стеной высоких цен на недвижимость. Раньше, арендуя квартиру, можно было легко планировать бюджет, откладывать деньги на путешествие или новую машину. Сегодня же, большая часть заработка уходит на оплату жилья, оставляя мало места для реализации других желаний. Так что же заставило цены на недвижимость во Владивостоке так «взлететь»?
Спрос рождает предложение
Причин этой неприятной тенденции несколько. Приток новых жителей, желающих найти работу, обучиться или просто насладиться красотой города, увеличивает спрос на съемное жилье. И, конечно, тот факт, что Владивосток становится деловым центром Дальнего Востока тоже не остаётся без внимания: многие компании открывают здесь свои офисы, и те, кто приезжает работать, остаётся надолго. Все хотят жить комфортно и ищут подходящие квартиры, таким образом, спрос на недвижимость растет, а предложение не успевает за ним. Новое строительство ограничено высокими ценами на землю и строительные материалы, что делает это невыгодным. В итоге, по данным статистики, в 2024 году на Farpost квартир стало меньше, чем в прошлом году в два раза, а цена выросла на 7,5% .
«Квартирный голод»
На то, что количество съемного жилья уменьшается, тоже есть своя причина: ЦБ поднял ставку по ипотеке до 18%, что делает покупку квартир для последующей сдачи не слишком выгодным вариантом, а значит, приходится довольствоваться тем, что уже имеется на рынке недвижимости. Ипотечная ставка также подбила возможности тех, кто хотел обзавестись собственным углом для жизни, именно поэтому теперь они вынуждены искать вариант съёмного жилья: непонятно, что будет выгоднее. Рост цен на «вторички» также является и возможностью отсеять неблагополучных жильцов. Следовательно, найти квартиру с хорошим ремонтом и в хорошем районе ниже 40 тысяч сейчас практически невозможно.
Куда же без инфляции?
Конечно, инфляция здесь тоже «приложила руку». Например, стали дорожать и мебель, и расходные материалы, и услуги строительной бригады. Словом, всё то, благодаря чему можно сделать качественный ремонт. Рост цен на энергоресурсы, коммунальные услуги, продукты питания и другие товары и услуги, необходимые для жизни, неизбежно приводит к повышению стоимости жизни, в том числе и к увеличению арендной платы. Так, инфляция подталкивает собственников к повышению цен, чтобы компенсировать собственные растущие расходы. Для многих жителей Владивостока этот рост цен превращается в настоящую беду, так как большая часть их бюджета уходит на оплату аренды, оставляя мало средств на другие нужды.
Прекрасное далеко
Новые строительные проекты, зачастую реализуются в отдаленных районах, где инфраструктура развита не так хорошо, как в центральных частях города. Отсутствие доступного общественного транспорта, развитой сети магазинов, школ и детских садов делает жизнь в таких районах менее комфортной. Таким образом для многих горожан переезд в такие районы означает необходимость тратить больше времени и денег на дорогу до работы, учебного заведения или просто до любимого кафе.
Ждать ли снижения цен?
Эксперты по недвижимости прокомментировали данную ситуацию так:
«Прямого снижения цен на рынке новостроек не будет, но компенсация части процентов за счет девелоперов, которая ранее производилась государственными льготными программами, — это единственная реально выполнимая задача», — заявил директор направления «Новостройки» компании «Инком-Недвижимость» Валерий Кочетков. Он считает, в ближайший год первичный рынок будет жить с программами стимулирования продаж от застройщиков. Например, рассрочкой платежа или совместной программой девелопера и банка под 8% годовых на пять лет. Соответственно, можно предположить, что в ближайшие годы и цены на съём жилья не упадут: «новинками» рынок недвижимости порадует вряд ли.
Барановская Вероника