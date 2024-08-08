Самых быстрых сап-сёрферов наградила Фабрика мороженого «УРСА»

В перерывах гонок фабрика мороженого «УРСА» устроила для зрителей и болельщиков специальные заезды с главным призом — коробкой вкуснейшего мороженого. В первом заезде сладкий приз разыграли в гонке на «тандемах», гигантских сап-бордах, где главным было прийти к финишу с как можно большим количеством саперов на борту. Таким образом за коробку мороженого решили сразиться команды юных спортсменов и их родителей. И не смотря на более внушительный опыт гребли у взрослых именно слаженная работа молодых гребцов, обошедшихся на дистанции без единого падения, под бурные овации с берега принесла им победу и мороженое «УРСА»!