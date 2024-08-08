Самых быстрых сап-сёрферов наградила Фабрика мороженого «УРСА»

Posted Сегодня, 05:41
Published Сегодня, 05:41
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Updated Сегодня, 05:43
В первенстве Приморского края по сёрфингу в дисциплине доска с веслом (SUP-гонки) 2024 среди юниоров приняло участие около 50 спортсменов, включая, впервые в регионе, детей с ограниченными возможностями по здоровью. Участники состязались в трех возрастных категориях и на двух дистанциях.
Как отметил организатор соревнований, Роберт Ни, наравне с учениками сап-школы PandaSup, к участию заявились и опытные кандидаты в мастера по другим видам спорта.
«Поэтому мы ожидали серьезной борьбы между „саперами“ и „лыжниками“. Но в итоге победу одержали именно гребцы, которые смогли выдержать предложенный темп и обойти соперников за счет техники. А самая острая борьба была среди юниоров 14-17 лет, где распределить призовые места помог только фотофиниш. Благодарим наших партнеров, которые позволили провести соревнования на высоком уровне, интересном как спортсменам, так и болельщикам», — рассказал Роберт Ни.
В перерывах гонок фабрика мороженого «УРСА» устроила для зрителей и болельщиков специальные заезды с главным призом — коробкой вкуснейшего мороженого. В первом заезде сладкий приз разыграли в гонке на «тандемах», гигантских сап-бордах, где главным было прийти к финишу с как можно большим количеством саперов на борту. Таким образом за коробку мороженого решили сразиться команды юных спортсменов и их родителей. И не смотря на более внушительный опыт гребли у взрослых именно слаженная работа молодых гребцов, обошедшихся на дистанции без единого падения, под бурные овации с берега принесла им победу и мороженое «УРСА»!
Второй специальный конкурс от Фабрики мороженого был на выполнение максимального количества оборотов на сапе за одну минуту. Здесь сладкий приз также достался молодому поколению — Мария Годовикова выполнила 13 оборотов, оставив не у дел остальных конкурсантов.
«Это первые соревнования, которые доставили столько эмоций мне и тем, кто меня поддерживал. В этом году сделали два разных заезда и очень круто их организовали. Отдельно я очень рад, что наша команда выиграла гонку на тандемах за коробку мороженного от Фабрики мороженого „УРСА“, большое спасибо за такой приятный подарок. Получился очень хороший праздник для нас», — поделился после награждения победитель первенства Приморского края Карпеченков Егор.
«Я впервые участвовал в соревнованиях на сапах и очень рад, что удалось сразу занять призовое место! Меня порадовали организация соревнований и их масштаб, особенно понравились конкурсы от нашего спонсора „УРСА“, спасибо всей их команде, что радуют нас таким вкусным мороженым», — рассказал призер первенства Приморского края Виктор Лотков.
Победителями Первенства Приморского края в своих возрастных категориях в дисциплине «Техрейс» стали: Ковалёв Марк, Коляда Вероника, Пилип Александр, Гармашова Кристина и Марков Максим. В дисциплине «Спринт» победителями стали: Новосёлов Михаил, Коляда Вероника, Пилип Александр, Годовикова Мария и Карпеченков Егор.
«Фабрика мороженого „УРСА“ всегда поддерживает молодых и талантливых приморцев. Вот и сегодня мы наградили победителей и призеров гонок на сапах нашим вкусным лакомством. А для всех жителей города Владивостока до 1 сентября мы проводим фотоконкурс закатов „Владивосток в сердце“ (18+) с главным призом — сап-бордом с уникальным дизайном!», — отметили представители Фабрики мороженого «УРСА».
Подробности участия в фотоконкурсе смотрите на сайте и в соцсетях Фабрики мороженого «УРСА».