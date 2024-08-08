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Posted 8 августа, 00:46

Published 8 августа, 00:46

Modified Сегодня, 10:07

Updated Сегодня, 10:07

В гостях у книгочеев: адмирал Константин Сиденко побывал в библиотеке Владивостока

В гостях у книгочеев: адмирал Константин Сиденко побывал в библиотеке Владивостока

8 августа 2024, 00:46
Необычный гость побывал в библиотеке номер 20 Владивостока — бывший командующий ТОФ, адмирал Константин Сиденко встретился с любителями книг. Сотрудники и гости библиотеки обсудили вопросы жизни города, провели экскурсию в мир книг и рассказали о том, как изменилась библиотека за последние годы.
Сюжет
Книги

Библиотека № 20 Владивостока — место достаточно популярное, сюда часто заходят интересные гости — жители города. Причем не только для того, чтобы окунуться в захватывающий мир книг, но и поучаствовать в различных мероприятиях, обсудить насущные проблемы дальневосточной столицы или посмотреть фильм. В общем, в современной библиотеке города любой посетитель сможет найти себе занятие по душе.

7 августа пришедший в гости к книгочеям бывший командующий ТОФ, адмирал, а ныне директор филиала ООО «Росатом-Логистика» во Владивостоке Константин Сиденко был удивлен, узнав о тех новых возможностях, которые появились у библиотеки.

Экскурсию по дому книги для необычного гостя устроила директор Елена Янсон, показавшая, как изменилась библиотека за последние годы, какие появились возможности и новые функции, ведь библиотеки в городе уже перестали быть только лишь хранилищем книг — это современное многофункциональное общественное пространство. Главным в библиотеке, конечно, остается книга — руководитель показала, как устроена сегодня библиотека, какие выставки в ней проходят, какие есть коллекции книг и редкие экземпляры изданий.

Гордостью библиотеки №20 является мультипликационная студия «Книгомультик» — современный ресурс для участия библиотеки в масштабном федеральном проекте «Гений места», благодаря которому дети и подростки могут развивать свой творческий потенциал, раскрыть талант через анимацию и создание мультфильмов. Константин Сиденко был приятно удивлен тем, какие возможности для владивостокцев открывает библиотечная система, и отметил, что библиотеки города стали важной культурной составляющей дальневосточной столицы.

После экскурсии Константин Сиденко пообщался с сотрудниками и гостями библиотеки, обсудив актуальные вопросы жизни дальневосточной столицы — больше всего присутствующих интересовала работа общественного транспорта, благоустройство территорий и их санитарное состояние, вопросы воспитания молодежи и возможности для молодых владивостокцев, которые появляются в городе.

#Культура#Общество#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Фото#Книги#Библиотека#Мультфильмы
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