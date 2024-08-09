Развитие Владивостока в приоритете мэра Константина Шестакова

Он отметил также, что здесь поставлено то целеполагание, которое близко каждому из владивостокцев. Мастер-план создавался на основе проведенного опроса среди горожан, на базе которого дальше выстраивались те или иные показатели, стратегии и направления развития. Иными словами, именно жители Владивостока определили вектор развития города, а администрация на основе него выработала стратегию.