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Создание системы водоснабжения и водоотведения Приморского металлургического завода

Создание системы водоснабжения и водоотведения Приморского металлургического завода

12 августа 2024, 13:56
Фото: сср.рф
Создание системы водоснабжения и водоотведения Приморского металлургического завода
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На территории опережающего развития (ТОР) «Большой Камень» в Приморском крае продолжается создание коммунальной и инженерной инфраструктуры.

В настоящее время ведется проектирование системы водоснабжения и водоотведения Приморского металлургического завода. Генеральным подрядчиком проекта выступает ООО «Современные системы реновации», сумма контракта — 1.29 млрд рублей.

Реализация проекта поделена на два этапа — проектирование и строительно-монтажные работы. Планируется строительство насосных станций и систем водоподготовки, устройство переходов под дорогами и ж/д путями, а также прокладка трубопроводов и монтаж колодцев. До конца 2024 года начнутся строительно-монтажные работы, завершение строительства намечено на лето 2025-го.

«ССР» применяет инновационные технологии и долговечные материалы. Так, для переходов через асфальтированное дорожное полотно и водотоки используется метод горизонтального шнекового бурения (ГШБ) в футлярах. ГШБ — это закрытый способ прокладки инженерных сетей, который дает возможность проводить сложные работы без вскрытия грунта и разрушения инфраструктуры. Кроме того, метод горизонтального шнекового бурения относится к наиболее экологичным, что позволяет сохранить естественный рельеф местности и избежать негативного воздействия на окружающую среду.

В 2021 году Приморский металлургический завод вошел в список резидентов ТОР «Большой Камень». Предприятие будет выпускать ежегодно 1.5 миллиона тонн широкоформатного толстолистового проката и 250 тысяч тонн труб большого диаметра. Главным потребителем листового проката станет другой резидент ТОР «Большой Камень» — Судостроительный комплекс «Звезда», который выпускает ледоколы, нефтеналивные танкеры, газовозы и другие суда.

В настоящее время резидентами территории опережающего социально-экономического развития выступают производственные предприятия, строительные, ремонтные и рыболовецкие компании, гостиницы, предприятия общественного питания. В общей сложности в ТОР «Большой Камень» зарегистрировано 34 резидента, каждый из которых получает государственные льготы. В их числе — отсутствие налога на прибыль в течение пяти лет с момента получения первой прибыли, нулевой налог на землю в течение минимум трех лет, отсутствие таможенных пошлин и т. д. Среди резидентов: Судостроительный комплекс «Звезда», Дальневосточный завод «Звезда», «Завод по производству винто-рулевых колонок Сапфир» и другие.

#Алина Ибрагимова
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