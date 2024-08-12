Создание системы водоснабжения и водоотведения Приморского металлургического завода

В настоящее время резидентами территории опережающего социально-экономического развития выступают производственные предприятия, строительные, ремонтные и рыболовецкие компании, гостиницы, предприятия общественного питания. В общей сложности в ТОР «Большой Камень» зарегистрировано 34 резидента, каждый из которых получает государственные льготы. В их числе — отсутствие налога на прибыль в течение пяти лет с момента получения первой прибыли, нулевой налог на землю в течение минимум трех лет, отсутствие таможенных пошлин и т. д. Среди резидентов: Судостроительный комплекс «Звезда», Дальневосточный завод «Звезда», «Завод по производству винто-рулевых колонок Сапфир» и другие.