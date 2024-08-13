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Published Сегодня, 09:53

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Updated Сегодня, 10:08

Жители Советского района Владивостока задали вопросы представителям власти

Жители Советского района Владивостока задали вопросы представителям власти

13 августа 2024, 09:53
Представители мэрии и общественники провели встречу с жителями Советского района Владивостока, в ходе которой обсудили с горожанами проблемы города и пути их решения. В мероприятии принял участие директор владивостокского филиала «Росатом Логистика» Константин Сиденко.

Такие встречи для городской власти стали доброй традицией — выносить на обсуждение с горожанами те проблемы, с которыми сталкиваются люди и которые требуют решения. Зачастую именно в рамках такого открытого формата общения с горожанами вырабатываются решения тех или иных вопросов.

12 августа жители Советского района Владивостока встретились с заместителем главы города Константином Стоценко и директором владивостокского филиала «Росатом Логистика», активно занимающегося общественными вопросами, Константином Сиденко. На встрече также присутствовал представитель АТУ Советского района.

Встреча с представителями власти и общественной организации Владивостока заинтересовала более двух десятков горожан. Круг вопросов самый широкий — от переноса начала учебного года до строительства новой школы в Советском районе.

«Окончательного решения о переносе начала учебного года пока нет, но эта возможность, действительно обсуждается — чтобы дети сели за школьные парты на две недели позже обычного. Связано это с нашим приморским летом, которое и в этом году показало свой капризный нрав. Власти города и края хотят приморским детям дать еще немного времени на отдых», — отметил в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» Константин Сиденко.

Особенно волновали жителей Советского района вопросы работы общественного транспорта. В частности, горожане отмечают, что к работе перевозчика, осуществляющего маршрут №24 много нареканий. Самые главные — мало рейсов и отсутствие автобусов на линии после 21 часа.

Константин Сиденко с жителями Владивостока согласен — надо наводить порядок в работе частных перевозчиков.

«Регулировать деятельность частных компаний занимающихся пассажирскими перевозками, сложно. Мы обсуждали это с мэрией — сейчас власти города рассматривают возможность создания муниципального перевозчика, который будет подконтролен городу, а это значит, что и относиться к выполнению своих обязанностей будет по-другому, и мэрия сможет принимать меры, чтобы оказание услуг было на высоком уровне», — сказал Константин Сиденко.

Кроме того, в ходе встречи жители района подняли вопросы увеличения числа остановок электрички в городской черте, расселении из аварийного жилья, обратили внимание на некачественную работу местной управляющей компании, отсутствие пандусов в почтовых отделениях 24 и 25, разбитые дороги в районе Спутника. Отдельно остановились на вопросе строительства новой школы в районе — горожане отметили, что в Советском районе всего одна школа, этого явно недостаточно, требуется строительство нового учебного заведения. Жителей частного сектора волнует недостаточное количество контейнерных площадок для ТБО, а из-за того, что многочисленные магазины вывозят туда свой мусор, то контейнеры часто стоят переполненными.

«После встречи с жителями города, мы обсудили проблемные вопросы с замглавой Владивостока Константином Стоценко и представителем АТУ Советского района. Совместно проедем в проблемные места, о которых сегодня говорили владивостокцы, чтобы оценить масштаб проблем и на месте выработать пути их решения. Владивостокский филиал „Росатом Логистика“ активно занимается общественной деятельностью в городе, содействуя и помогая горожанам справляться с проблемными ситуациями», — подчеркнул по итогах встречи Константин Сиденко.
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