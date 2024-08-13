Жители Советского района Владивостока задали вопросы представителям власти

Posted Сегодня, 09:53
Published Сегодня, 09:53
Modified Сегодня, 10:08
Updated Сегодня, 10:08
Такие встречи для городской власти стали доброй традицией — выносить на обсуждение с горожанами те проблемы, с которыми сталкиваются люди и которые требуют решения. Зачастую именно в рамках такого открытого формата общения с горожанами вырабатываются решения тех или иных вопросов.
12 августа жители Советского района Владивостока встретились с заместителем главы города Константином Стоценко и директором владивостокского филиала «Росатом Логистика», активно занимающегося общественными вопросами, Константином Сиденко. На встрече также присутствовал представитель АТУ Советского района.
Встреча с представителями власти и общественной организации Владивостока заинтересовала более двух десятков горожан. Круг вопросов самый широкий — от переноса начала учебного года до строительства новой школы в Советском районе.
«Окончательного решения о переносе начала учебного года пока нет, но эта возможность, действительно обсуждается — чтобы дети сели за школьные парты на две недели позже обычного. Связано это с нашим приморским летом, которое и в этом году показало свой капризный нрав. Власти города и края хотят приморским детям дать еще немного времени на отдых», — отметил в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» Константин Сиденко.
Особенно волновали жителей Советского района вопросы работы общественного транспорта. В частности, горожане отмечают, что к работе перевозчика, осуществляющего маршрут №24 много нареканий. Самые главные — мало рейсов и отсутствие автобусов на линии после 21 часа.
Константин Сиденко с жителями Владивостока согласен — надо наводить порядок в работе частных перевозчиков.
«Регулировать деятельность частных компаний занимающихся пассажирскими перевозками, сложно. Мы обсуждали это с мэрией — сейчас власти города рассматривают возможность создания муниципального перевозчика, который будет подконтролен городу, а это значит, что и относиться к выполнению своих обязанностей будет по-другому, и мэрия сможет принимать меры, чтобы оказание услуг было на высоком уровне», — сказал Константин Сиденко.
Кроме того, в ходе встречи жители района подняли вопросы увеличения числа остановок электрички в городской черте, расселении из аварийного жилья, обратили внимание на некачественную работу местной управляющей компании, отсутствие пандусов в почтовых отделениях 24 и 25, разбитые дороги в районе Спутника. Отдельно остановились на вопросе строительства новой школы в районе — горожане отметили, что в Советском районе всего одна школа, этого явно недостаточно, требуется строительство нового учебного заведения. Жителей частного сектора волнует недостаточное количество контейнерных площадок для ТБО, а из-за того, что многочисленные магазины вывозят туда свой мусор, то контейнеры часто стоят переполненными.
«После встречи с жителями города, мы обсудили проблемные вопросы с замглавой Владивостока Константином Стоценко и представителем АТУ Советского района. Совместно проедем в проблемные места, о которых сегодня говорили владивостокцы, чтобы оценить масштаб проблем и на месте выработать пути их решения. Владивостокский филиал „Росатом Логистика“ активно занимается общественной деятельностью в городе, содействуя и помогая горожанам справляться с проблемными ситуациями», — подчеркнул по итогах встречи Константин Сиденко.