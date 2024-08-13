Жители Советского района Владивостока задали вопросы представителям власти

Кроме того, в ходе встречи жители района подняли вопросы увеличения числа остановок электрички в городской черте, расселении из аварийного жилья, обратили внимание на некачественную работу местной управляющей компании, отсутствие пандусов в почтовых отделениях 24 и 25, разбитые дороги в районе Спутника. Отдельно остановились на вопросе строительства новой школы в районе — горожане отметили, что в Советском районе всего одна школа, этого явно недостаточно, требуется строительство нового учебного заведения. Жителей частного сектора волнует недостаточное количество контейнерных площадок для ТБО, а из-за того, что многочисленные магазины вывозят туда свой мусор, то контейнеры часто стоят переполненными.