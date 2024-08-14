Константин Сиденко встретился с ветеранами Советского района

Posted Сегодня, 04:59
Published Сегодня, 04:59
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В начале встречи Константин Сиденко отметил, что опыт и мнение ветеранов на те или иные вопросы жизни дальневосточной столицы бесценен.
«Зачастую при принятии решений городские власти опираются именно на ваше видение проблем. Вы помогаете увидеть те точки города, которые требуют вмешательства чиновников, и вносите конструктивные предложения для улучшения жизни владивостокцев», — отметил Константин Сиденко и добавил, что городской филиал «Росатом Логистика» довольно часто сотрудничает с ветеранскими организациями, помогая им, как в выстраивании диалога с мэрией, так и в решении тех или иных проблем.
В ходе встречи ветераны обсудили острые вопросы, на которые нужно обратить внимание власти и общественности. Наиболее важным в современных условиях является военно-патриотическое воспитание молодежи. По мнению ветеранов, в эту сферу школьной деятельности необходимо внести коррективы.
«Было отмечено, что в учебной программе в этом году предусмотрено слишком мало часов на начальную военную подготовку. Понятно, почему у ветеранов это вызывает обеспокоенность — сегодня это должно быть одним из главных направлений в школах. Кроме того, ветераны обратили внимание и на то, что из 79 учителей, преподающих ОБЖ в школах Владивостока, только девять реально прошли службу в вооруженных силах РФ», — рассказал в беседе с корреспондентом «Восток-Медиа» Константин Сиденко.
Он уточнил, что недостаточная квалификация педагогов, еще не все проблемы, связанные с военно-патриотическим воспитанием школьников. Так, ветераны отмечают, что и учебники по НВП требуют доработки — хороших учебных пособий просто нет.
В ходе встречи ветераны Советского района Владивостока поднимали и другие, не менее важные для города вопросы — нехватка автобусов и плохая работа перевозчиков. Обсудили работу управляющей компании, которая вызывает массу нареканий у жителей Советского района в целом, не только ветеранов. Были вопросы и по вывозу мусора.
После встречи представителям мэрии и Константину Сиденко рассказали о буднях ветеранской организации. Председатель совета ветеранов Советского района Владимир Курбатов и председатель Совета ветеранов Владивостока, участник парада Победы 1945 года Владимир Макаров рассказали Константину Сиденко о той работе, которой сегодня занимаются уважаемые жители города и ее значимости для дальневосточной столицы.
«Роль ветеранского объединения для жизни города, подрастающего поколения владивостокцев трудно переоценить. Трудовой и боевой опыт ветеранов является сегодня примером для тех, кто на передовой защищает нашу Родину, и для молодых приморцев, жителей города, которые в будущем станут нашей опорой. Именно поэтому городские советы ветеранов нуждаются в поддержке властей и общественности», — подчеркнул по итогам встречи Константин Сиденко.