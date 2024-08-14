Константин Сиденко встретился с ветеранами Советского района

В ходе встречи ветераны Советского района Владивостока поднимали и другие, не менее важные для города вопросы — нехватка автобусов и плохая работа перевозчиков. Обсудили работу управляющей компании, которая вызывает массу нареканий у жителей Советского района в целом, не только ветеранов. Были вопросы и по вывозу мусора.