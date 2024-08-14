Летняя дегустация: необычными вкусами мороженого продолжает радовать фабрика УРСА

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
Практически каждый сезон фабрика мороженого УРСА пополняет свой вкусный ассортимент новинками, чем радует и приятно удивляет жителей Приморья. Так, владивостокцы уже смогли оценить новый вкус из серии «Вкусные путешествия», приуроченный ко дню рождения города Владивостока — «Вечерний Владивосток». Для горожан, уже попробовавших новый вкус, стало настоящим откровением, что пломбир с вишней и бисквитом «брауни» так точно отражает характер города.
Нынешним летом компания представила приморцам и легкие фрутовые эскимо двух серий — «Сливочное мороженое» и фруктовый лед «Айс Бар». Эти новинки смогли оценить в компании «Рея» — типографии, которая является давним партнером УРСы, помогающим в продвижении продукции фабрики.
Для сотрудников типографии каждый визит представителей фабрики мороженого ожидаем и приятен, особенно когда речь идет о дегустации — коллектив типографии собрался почти полным составом, чтобы оценить новинки УРСы.
«Сегодня мы с удовольствием представляем наши фруктовые новинки: серия сливочного эскимо „Манго“, „Клубника“ и „Дыня“, и серия взбитого фруктового льда „Айс Бар“, который не выглядит, как лед — „Пина Колада“, „Беллини“, „Мохито“ и „Мон Шери“. Это легкая безлактозная, не содержащая молока, и низкокалорийная история — в порции 60 грамм содержится всего 53 килокалории», — рассказали перед дегустацией специалисты фабрики.
Приготовленные угощения пришлись по вкусу коллективу типографии — каждый из сотрудников попробовал все семь вкусов и с удовольствием поделился своими впечатлениями.
«Сегодняшняя дегустация удивила и не удивила одновременно. Компания УРСА, как всегда поражает широтой своих взглядов на мороженое и интересными вкусами. Я не искушенный человек, но сегодня я просто поражен — как можно придумать столько разных вкусовых оттенков, да еще и тематических — летних, например, как сегодня на дегустации. Домой я тоже покупаю мороженое УРСы, вся семья его очень любит — „Марракеш“, „Киар“ самые любимые. Сегодня на дегустации мой фаворит — „Пина Колада“, — отметил начальник отдела продаж Юрий Громыко.
Большинство присутствующих на дегустации являются постоянными покупателями фабрики, приобретая для своих домочадцев самое любимое лакомство и стараясь следить за новинками, открывая для себе интересные вкусы.
«Очень понравился фруктовый лед „Мохито“, сам по себе формат мороженого очень интересный и вкус впечатляющий, впрочем, как всегда у УРСы. Мы часто семьей покупаем мороженое, самое любимое — это „Каир“, просто невозможно оторваться. Мы попробовали уже и „Владивосток“ и „Находку“ — тоже очень интересные вкусы, удивились орехам в „Находке“, — отметил печатник Денис Крапотин.
А кто-то в ходе дегустации сделал для себя настоящие вкусные открытия.
«Дегустация очень удивила — впервые вижу столько разнообразных вкусов, чаще всего я что-то самое любимое для себя выбираю, и его покупаю. А тут такое разнообразие. Попробовал все вкусы, надо сказать, что вкусное абсолютно каждое мороженое, будь то сливочное или фруктовый лед. Мой выбор сегодня — это вишневая история „Мон Шери“, отличное мороженое для лета. Здорово, вкусно, красиво, ждем еще дегустации новинок, надеемся, что фантазия фабрики не иссякнет, и нас будут радовать новыми открытиями», — отметил начальник производства Владислав Слабженников.
«Очень тесно работаем с фабрикой мороженого, и каждый раз рады видеть их у себя в гостях. Сегодня была замечательная дегустация. У меня дома в холодильнике постоянно стоит, как минимум, три ведерка мороженого УРСА — моя любовь на всю жизнь это „Париж“, „Прага“, „Каир“, „Марракеш“ — новые вкусы из серии путешествий пока не пробовала. Благодаря дегустации у меня произошла переоценка ценностей, так сказать, для меня фруктовый лед привлекательным не был до сегодняшнего дня, это просто какая-то потрясающая вещь. Рецептура у фруктового льда от УРСы просто уникальная. Фабрика как всегда на высоте, все самые лучшие вкусы. „Мохито“ и „Пина Колада“ прям сегодня отправятся со мной домой и пополнят мой холодильник», — подчеркнула менеджер отдела продаж Галина Горяинова.
Напомним, мороженое Фабрики УРСА есть во всех магазинах и крупных торговых сетях, действующих в Приморье. Фабрика расширяет сеть фирменных магазинов по Приморью, сегодня только во Владивостоке открыто уже 13 торговых павильонов. Здесь все желающие могут не только купить любимое лакомство, но и попробовать новые разработки. Конкурсы и дегустации мороженого проходят в фирменных магазинах УРСА регулярно.