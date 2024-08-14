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Published Сегодня, 04:52

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Updated Сегодня, 08:02

Опасный недострой снесут в Приморском крае благодаря работе мэра Шестакова

Опасный недострой снесут в Приморском крае благодаря работе мэра Шестакова

14 августа 2024, 04:52
Мэр Владивостока Константин Шестаков намерен избавиться от многострадального долгостроя, который несет опасность для горожан.

Многострадальный недострой на Бийской в пригороде дальневосточной столицы снесут после безуспешных попыток продажи в течение 10 лет.

Администрация Владивостока обнародовала результаты обследования здания, — постановление гласит об уничтожении именитой постройки в ближайшее время. Оказалось, расположение здания опасно для людей, — рядом находится виадук, а также спуск к частному сектору и остановка общественного транспорта. Более 10 лет назад застройщик возвел постройку, но не закончил дело до конца. На протяжении десятилетия владелец пытался продать недвижимость, но желающих приобрести здание так и не нашлось.

Мэрия, во главе с Константином Шестаковым, планирует снести долгострой, зарегистрированный в 2013 году как жилой дом, в ближайшее время. Согласно постановлению, демонтаж необходимо произвести до 15 сентября 2024 года.

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