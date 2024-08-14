Опасный недострой снесут в Приморском крае благодаря работе мэра Шестакова

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 08:02
Updated Сегодня, 08:02
Многострадальный недострой на Бийской в пригороде дальневосточной столицы снесут после безуспешных попыток продажи в течение 10 лет.
Администрация Владивостока обнародовала результаты обследования здания, — постановление гласит об уничтожении именитой постройки в ближайшее время. Оказалось, расположение здания опасно для людей, — рядом находится виадук, а также спуск к частному сектору и остановка общественного транспорта. Более 10 лет назад застройщик возвел постройку, но не закончил дело до конца. На протяжении десятилетия владелец пытался продать недвижимость, но желающих приобрести здание так и не нашлось.
Мэрия, во главе с Константином Шестаковым, планирует снести долгострой, зарегистрированный в 2013 году как жилой дом, в ближайшее время. Согласно постановлению, демонтаж необходимо произвести до 15 сентября 2024 года.