Опасный недострой снесут в Приморском крае благодаря работе мэра Шестакова

Администрация Владивостока обнародовала результаты обследования здания, — постановление гласит об уничтожении именитой постройки в ближайшее время. Оказалось, расположение здания опасно для людей, — рядом находится виадук, а также спуск к частному сектору и остановка общественного транспорта. Более 10 лет назад застройщик возвел постройку, но не закончил дело до конца. На протяжении десятилетия владелец пытался продать недвижимость, но желающих приобрести здание так и не нашлось.