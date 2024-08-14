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Сергей Лабунец оценил готовность лицея в Дальнереченске к новому учебному году

Сергей Лабунец оценил готовность лицея в Дальнереченске к новому учебному году

14 августа 2024, 08:02
Фото: primorsk.er.ru
Технический арсенал учебного заведения существенно обновился благодаря нацпроекту и Народной программе партии
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Депутат

Депутат Законодательного Собрания Приморского края Сергей Лабунец посетил на этой неделе лицей в Дальнереченске и оценил те направления работы, которые были проведены в рамках национального проекта «Образование» и Народной программы Единой России.

В первую очередь, процесс обновления коснулся вопросов технического оснащения.

В кабинеты технологии для занятий столярным и слесарным делом были закуплены 3D-принтеры, новые станки, верстаки и сотни разнообразных инструментов – микрометры и цифровые штангенциркули, электродрели и электролобзики, молотки-фрезы со вставками и многое другое.

«Мы готовы усиленно работать для того, чтобы учебный процесс был максимально интересным для учеников – и, что немаловажно, комфортным и безопасным. На такое разнообразие инструментов, оборудования, станков, которое получило учебное заведение я смотрю с тихим восхищением. В таких прекрасных оснащенных кабинетах, я думаю, каждый захочет творить, создавать что-то новое своими руками!», - заявил депутат.

Существенно расширился технический арсенал для занятий кройкой, шитьем и приготовления пищи. Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория и электроплита с духовкой, швейные машины и коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры – закуплены десятки наименований товаров, многие из которых представлены и в десятках экземпляров.  

Также в кабинетах технологии учащихся ждут новые стулья, стеллажи, столы – в том числе, специальные для черчения, выкроек и раскроя больших размеров -  и другая мебель.

И благодаря масштабному техническому обновлению на площадке лицея стал возможным запуск собственного медиацентра – уникального пространства для развития творческого потенциала обучающихся и практического применения полученных знаний. Здесь можно будет осваивать азы блоггинга и журналистики, создавать видеоматериалы и заниматься другой работой, востребованной в сфере медиа.

«Открытие медиацентра – это новый этап развития лицея, возможность применить современные образовательные технологии. Основная задача медиацентра – подготовить новое поколение к жизни в современных информационных условиях», - подчеркнула директор лицея Виолетта Олейникова.

В активе медиацентра, уже готового к официальному старту – фото- и видеотехника, разнообразная звуковая аппаратура, осветительное оборудование и даже небольшой квадрокоптер.

Кроме того, для лицея приобрели ЖК-панель с медиаплеером и рельсовую систему с классной и интерактивной панелью.

И, по словам директора лицея, вся новая техника уже находится в учебном заведении.

Уже выполнены и все необходимые ремонтные работы - в частности, обновлена проводка в кабинетах технологии.

«И теперь, ознакомившись с жизнью учебного заведения, могу с уверенностью сказать, что лицей полностью готов к предстоящему учебному году! Надеюсь, что теперь образовательный процесс станет еще более продуктивным – пусть он принесет множество положительных эмоций и преподавателям, и ученикам, подарит новые силы и вдохновение!», - подытожил Сергей Лабунец.

#Общество#Приморский край#Новости#Депутат#Технологии#Нацпроект#Творчество#Дальнереченск#Образование#Национальный проект#Кулинария#Ремонтные работы#3D-принтеры#Журналистика#Мебель
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