Сергей Лабунец оценил готовность лицея в Дальнереченске к новому учебному году

Posted Вчера, 08:02
Published Вчера, 08:02
Modified Сегодня, 08:08
Updated Сегодня, 08:08
Депутат Законодательного Собрания Приморского края Сергей Лабунец посетил на этой неделе лицей в Дальнереченске и оценил те направления работы, которые были проведены в рамках национального проекта «Образование» и Народной программы Единой России.
В первую очередь, процесс обновления коснулся вопросов технического оснащения.
В кабинеты технологии для занятий столярным и слесарным делом были закуплены 3D-принтеры, новые станки, верстаки и сотни разнообразных инструментов – микрометры и цифровые штангенциркули, электродрели и электролобзики, молотки-фрезы со вставками и многое другое.
«Мы готовы усиленно работать для того, чтобы учебный процесс был максимально интересным для учеников – и, что немаловажно, комфортным и безопасным. На такое разнообразие инструментов, оборудования, станков, которое получило учебное заведение я смотрю с тихим восхищением. В таких прекрасных оснащенных кабинетах, я думаю, каждый захочет творить, создавать что-то новое своими руками!», - заявил депутат.
Существенно расширился технический арсенал для занятий кройкой, шитьем и приготовления пищи. Санитарно-пищевая экспресс-лаборатория и электроплита с духовкой, швейные машины и коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры – закуплены десятки наименований товаров, многие из которых представлены и в десятках экземпляров.
Также в кабинетах технологии учащихся ждут новые стулья, стеллажи, столы – в том числе, специальные для черчения, выкроек и раскроя больших размеров - и другая мебель.
И благодаря масштабному техническому обновлению на площадке лицея стал возможным запуск собственного медиацентра – уникального пространства для развития творческого потенциала обучающихся и практического применения полученных знаний. Здесь можно будет осваивать азы блоггинга и журналистики, создавать видеоматериалы и заниматься другой работой, востребованной в сфере медиа.
«Открытие медиацентра – это новый этап развития лицея, возможность применить современные образовательные технологии. Основная задача медиацентра – подготовить новое поколение к жизни в современных информационных условиях», - подчеркнула директор лицея Виолетта Олейникова.
В активе медиацентра, уже готового к официальному старту – фото- и видеотехника, разнообразная звуковая аппаратура, осветительное оборудование и даже небольшой квадрокоптер.
Кроме того, для лицея приобрели ЖК-панель с медиаплеером и рельсовую систему с классной и интерактивной панелью.
И, по словам директора лицея, вся новая техника уже находится в учебном заведении.
Уже выполнены и все необходимые ремонтные работы - в частности, обновлена проводка в кабинетах технологии.
«И теперь, ознакомившись с жизнью учебного заведения, могу с уверенностью сказать, что лицей полностью готов к предстоящему учебному году! Надеюсь, что теперь образовательный процесс станет еще более продуктивным – пусть он принесет множество положительных эмоций и преподавателям, и ученикам, подарит новые силы и вдохновение!», - подытожил Сергей Лабунец.