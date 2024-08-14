Сергей Лабунец оценил готовность лицея в Дальнереченске к новому учебному году

«Мы готовы усиленно работать для того, чтобы учебный процесс был максимально интересным для учеников – и, что немаловажно, комфортным и безопасным. На такое разнообразие инструментов, оборудования, станков, которое получило учебное заведение я смотрю с тихим восхищением. В таких прекрасных оснащенных кабинетах, я думаю, каждый захочет творить, создавать что-то новое своими руками!», - заявил депутат.