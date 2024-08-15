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Posted Вчера, 09:13

Published Вчера, 09:13

Modified Сегодня, 06:19

Updated Сегодня, 06:19

Похолодание и ливни придут в Приморский край

Похолодание до +11°С? Чем погода удивит жителей Приморья?

15 августа 2024, 09:13

Похолодание и ливни придут в Приморский край

16 августа в Приморье станет немного прохладнее. В крае пройдут дожди, местами ливни. Воздух ночью может охладиться до +11°С. Во Владивостоке, Уссурийске и Находке ожидаются умеренный ветер, переменная облачность и небольшие осадки.
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Погода

16 августа, погода на Приморье будет зависеть от атмосферного фронта. В крае обойдется в основном без осадков. Ветер будет слабым или умеренным, днем южный умеренный. Ночью температура воздуха будет колебаться от +11 до +22°C, а днём — от +19 до +30°C.

Во Владивостоке ожидается переменная облачность, утром возможна морось. Ветер слабый, к вечеру умеренный, юго-восточный. Температура воздуха от +19 до +21°C ночью и от +22 до +24°С днем

В Уссурийске также будет облачно, утром и днем пройдет небольшой дождь. Ветер южный слабый до умеренного ночью и сильный днем. Температура воздуха составит от +20 до +22°C ночью и от +24 до +26°С днем.

В Находке ожидается переменная облачность, в основном без осадков. Ветер будет слабым, а к концу дня умеренным юго-восточным. Температура воздуха будет колебаться от +19 до +21°C ночью и от +24 до +26°C днем.

Температура воды в Амурском заливе составляет +23°C, в заливе Находка +21°C, в заливе Посьета +25°C.

#Общество#Приморье#Приморский край#Владивосток#Новости#Погода#Находка#Ветер#Уссурийск#Осадки#Ливни#Дожди#Температура#Облачность#Атмосферный фронт#Метеорология
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