Похолодание до +11°С? Чем погода удивит жителей Приморья?

16 августа, погода на Приморье будет зависеть от атмосферного фронта. В крае обойдется в основном без осадков. Ветер будет слабым или умеренным, днем южный умеренный. Ночью температура воздуха будет колебаться от +11 до +22°C, а днём — от +19 до +30°C.