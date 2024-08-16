Константин Сиденко обсудил проблемные вопросы с жителями поселка Трудовое

Первое, на что обратили внимание жители Трудового, это необходимость строительства стадиона для населения поселка — по их мнению, этот вопрос назрел давно и его надо решать. Целый блок вопросов касался деятельности школы №70 — около школы необходимо сделать одностороннее движение, чтобы обезопасить детей, переходящих проезжую часть, рядом со школой нет парковки, и, кроме того, территория школы лишена ливневой канализации.