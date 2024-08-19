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Published Сегодня, 11:40

Modified Сегодня, 11:42

Updated Сегодня, 11:42

Владивосток готовится к ВЭФ-2024: что ждет участников и гостей форума

Владивосток готовится к ВЭФ-2024: что ждет участников и гостей форума

19 августа 2024, 11:40
Фото: Росконгресс
Восточный экономический форум (ВЭФ) будет проходить с 3 по 6 сентября 2024 года на территории кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Запланировано более 100 деловых мероприятий на разным направлениям: от международного сотрудничества и технологий до развития транспортной инфраструктуры и социальной сферы.

Организатором ВЭФ выступает Фонд Росконгресс. Информационный партнер форума — медиахолдинг 1MI, передает vostokmedia.com.

Вице-премьер РФ и полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что ВЭФ имеет большое значение для продвижения стратегических интересов России на Востоке. По его словам, разворот на Восток требует строительства транспортной и энергетической инфраструктуры. В связи с этим для ДФО созданы уникальные меры поддержки: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, режим преференций на Курилах, «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар». Форум является площадкой для упрочения связей с дружественными странами. ДФО открыт для инвесторов и готов с ними сотрудничать, сказал Трутнев.

В рамках работы ВЭФ состоится обсуждение таких тем, как партнерство с иностранными государствами, технологический суверенитет, новая транспортная инфраструктура, развитие бизнеса на Дальнем Востоке, ипотечные и иные программы поддержки. Важное событие форума — обсуждение механизмов и практик комплексного развития территорий, а также формирование комфортной городской среды. Запланированы и бизнес-диалоги с партнерами из Китая, Индии и стран АСЕАН, что подчеркивает важность форума как международной площадки для укрепления связей России с дружественными странами.

Также состоится выставка «Улица Дальнего Востока», где регионы ДФО представят свои достижения.

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