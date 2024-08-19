Владивосток готовится к ВЭФ-2024: что ждет участников и гостей форума

Posted Сегодня, 11:40
Published Сегодня, 11:40
Modified Сегодня, 11:42
Updated Сегодня, 11:42
Запланировано более 100 деловых мероприятий на разным направлениям: от международного сотрудничества и технологий до развития транспортной инфраструктуры и социальной сферы.
Организатором ВЭФ выступает Фонд Росконгресс. Информационный партнер форума — медиахолдинг 1MI, передает vostokmedia.com.
Вице-премьер РФ и полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что ВЭФ имеет большое значение для продвижения стратегических интересов России на Востоке. По его словам, разворот на Восток требует строительства транспортной и энергетической инфраструктуры. В связи с этим для ДФО созданы уникальные меры поддержки: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, режим преференций на Курилах, «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар». Форум является площадкой для упрочения связей с дружественными странами. ДФО открыт для инвесторов и готов с ними сотрудничать, сказал Трутнев.
В рамках работы ВЭФ состоится обсуждение таких тем, как партнерство с иностранными государствами, технологический суверенитет, новая транспортная инфраструктура, развитие бизнеса на Дальнем Востоке, ипотечные и иные программы поддержки. Важное событие форума — обсуждение механизмов и практик комплексного развития территорий, а также формирование комфортной городской среды. Запланированы и бизнес-диалоги с партнерами из Китая, Индии и стран АСЕАН, что подчеркивает важность форума как международной площадки для укрепления связей России с дружественными странами.
Также состоится выставка «Улица Дальнего Востока», где регионы ДФО представят свои достижения.