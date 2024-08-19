Владивосток готовится к ВЭФ-2024: что ждет участников и гостей форума

Вице-премьер РФ и полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев заявил, что ВЭФ имеет большое значение для продвижения стратегических интересов России на Востоке. По его словам, разворот на Восток требует строительства транспортной и энергетической инфраструктуры. В связи с этим для ДФО созданы уникальные меры поддержки: территории опережающего развития, свободный порт Владивосток, режим преференций на Курилах, «Дальневосточная ипотека» и «Дальневосточный гектар». Форум является площадкой для упрочения связей с дружественными странами. ДФО открыт для инвесторов и готов с ними сотрудничать, сказал Трутнев.