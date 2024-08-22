Константин Шестаков: «Системную работу по очистке рек продолжим и усилим» — видео

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Глава Владивостока Константин Шестаков совместно с губернатором Приморья Олегом Кожемяко провели инспекцию водных объектов города, которые в прошлом становились причиной подтоплений. По словам мэра, в этом году впервые за долгое время началась масштабная работа по расчистке рек и их дноуглублению.
Река Песчанка
На данный момент работы ведутся на реке Песчанке, где уже очищено более 3 километров русла. Результаты не заставили себя ждать: во время недавнего циклона река не вышла из берегов, и затоплений в прилегающих районах не наблюдалось.
Вторая Речка
Аналогичная ситуация наблюдается и с ливневым каналом, в который заведена Вторая Речка. Здесь были проведены работы по расчистке и углублению участка от проспекта 100-летия Владивостока до Амурского залива.
Константин Шестаков подчеркнул, что работа по очистке рек Владивостока будет продолжена и усилена. В ближайшее время планируется начать работы на реке Объяснения, на участке от Золотого Рога до района Фадеева. Здесь будут проведены следующие мероприятия:
Важно отметить, что эти мероприятия получили поддержку губернатора Приморья Олега Кожемяко, который поручил выделить городу необходимую технику для проведения работ.
Мэр Владивостока особо подчеркнул, что нынешние работы по очистке рек отличаются системным подходом, чего, к сожалению, не наблюдалось в течение длительного времени. Константин Шестаков заявил:
«Впереди у нас ещё много работы в этом направлении, но она уже началась и осуществляется системно».
Администрация Владивостока демонстрирует серьезный подход к решению проблемы подтоплений, которая долгое время беспокоила жителей города. Благодаря инициативе Константина Шестакова и поддержке губернатора, город получил возможность провести необходимые работы по очистке и углублению рек, что уже приносит первые положительные результаты.
Жители Владивостока могут рассчитывать на то, что в будущем ситуация с подтоплениями во время сильных ливней значительно улучшится благодаря своевременным и эффективным мерам, предпринимаемым городской администрацией под руководством Константина Шестакова.