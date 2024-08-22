За целостность и единство Отечества: День государственного флага отмечают в Приморье

Главной площадкой праздника в Приморье стала территория музейного центра «Россия – моя история» во Владивостоке. В этот вечер музыка звучала как с главной сцены, так и в пределах небольшой площадки под аккомпанемент акустических инструментов. Патриотические мероприятия охватили аудиторию самого разного возраста – от дошкольников, собирающих из кубиков Рубика карту России, до граждан более старшего возраста, пишущих письма бойцам на передовую в рамках акции «Флаг герою». Желающие могли попробовать себя как в разнообразных спортивных и киберспортивных активностях, так и ознакомиться с экспозициями, рассказывающими об особенностях поисковой работы, истории русского казачества и многом другом.