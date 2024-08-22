За целостность и единство Отечества: День государственного флага отмечают в Приморье

Posted Сегодня, 08:53
Published Сегодня, 08:53
Modified Сегодня, 08:55
Updated Сегодня, 08:55
Главной площадкой праздника в Приморье стала территория музейного центра «Россия – моя история» во Владивостоке. В этот вечер музыка звучала как с главной сцены, так и в пределах небольшой площадки под аккомпанемент акустических инструментов. Патриотические мероприятия охватили аудиторию самого разного возраста – от дошкольников, собирающих из кубиков Рубика карту России, до граждан более старшего возраста, пишущих письма бойцам на передовую в рамках акции «Флаг герою». Желающие могли попробовать себя как в разнообразных спортивных и киберспортивных активностях, так и ознакомиться с экспозициями, рассказывающими об особенностях поисковой работы, истории русского казачества и многом другом.
«Это многообразие жанров, активностей и предпочтений только подчеркивает идею единства, с которой связан сегодняшний праздник. Мы такие разные по своим предпочтениям, но нас очень многое объединяет – язык, культура, традиции. И российский триколор символизирует единство нашего народа! Триколор – это святость России!», - отметила член Генсовета партии, региональный координатор проекта «Женское движение Единой России» Татьяна Заболотная.
Участниками праздника стали сотни человек и весомую часть аудитории составляла молодежь – юнармейцы, молодогвардейцы и другие общественники. Именно они взяли инициативу и развернули на площадке исторического парка многометровый – 16 на 10м – российский триколор.
«Сегодня под нашими трехцветными знаменами воины на передовой отстаивают рубежи Родины. С этими знаменами уходят на фронт добровольцы – несколько дней назад туда отбыли наши земляки из отряда «Тигр» и уже находятся на боевых позициях. Они защищают будущей нашей страны, наших детей и борются с нацизмом, показывая образец мужества и героизма!», - с такими словами обратился ко всем присутствующим секретарь Регионального отделения «Единой России», губернатор Олег Кожемяко.
Лидер приморских единороссов подчеркнул: там, где находится российский триколор, обязательно будет обеспечена безопасность и каждый угнетенный непременно получит защиту.
«Пусть российский флаг реет над просторами нашей Родины, показывая миру ее величие! Он является преемником советского флага, под которым наши люди побеждали фашистского неприятеля и строили нашу великую страну! Мы обязаны отстоять нашу историческую память, и эту работу сейчас выполняют наши земляки в зоне специальной военной операции!», - заявил председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко.
Сегодня по всему Приморью при участии «Единой России» проходят сотни разнообразных тематических мероприятий, посвященных Дню государственного флага – это автопробеги, мастер-классы, викторины, выставки и другие мероприятия. Завершится же праздник акцией «Забвению не подлежит» в самом сердце Владивостока. В память о приморцах, участниках СВО, погибших при исполнении служебного долга, на Центральной пощади Дальневосточной столицы устроят лазерную проекцию портретов героев на фонтан.