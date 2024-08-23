Домклик: доля первички в общем количестве ипотечных выдач в ДФО выросла до 35,5%

Доля выдач на ИЖС резко снизилась после корректировки льготных программ — с 21,4% до 11%. Аналитики Домклик полагают, что причина столь резкого сокращения кроется не только в отмене Господдержки и изменении Семейной ипотеки, но и в снижении ценовой доступности строящихся частных жилых домов. По статистике ипотечных сделок Сбера, медианная стоимость лота на рынке ИЖС непрерывно увеличивалась с января по август: прирост с начала года составил 25,3%. На первичном и вторичном рынках цены практически не изменились.