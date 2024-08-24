Грибной сезон в разгаре: какие грибы собирать, и как это делать, чтобы не отравиться?

Чтобы распознать ядовитые грибы, стоит обратить внимание на шляпку: ее окраску и пятна на ней. Кроме того, почти у всех съедобных грибов внутренняя поверхность шляпки трубчатая, а не пластинчатая. Но при этом у лисичек, рыжиков, шампиньонов, волнушек и сыроежек тоже пластинчатые шляпки. Если появляются сомнения, какой перед вами гриб, лучше не рисковать и оставить его в лесу.