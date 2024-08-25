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Posted Вчера, 23:56

Published Вчера, 23:56

Modified Вчера, 23:56

Updated Вчера, 23:56

Новый маршрут автобуса на остров Русский появится во Владивостоке

Новый маршрут автобуса на остров Русский появится во Владивостоке

24 августа 2024, 23:56
Еще один автобус, связывающий центр города с островом Русский появится во Владивостоке. Проходить он будет через Луговую, Чайку и Окатовую — раньше такого маршрута не было.

В сентябре во Владивостоке появится новый маршрут автобуса №11 «Приморский океанариум — Площадь Борцов Революции — Приморский океанариум». Сейчас управление транспорта города проводит конкурс среди компаний-перевозчиков для выполнения этого маршрута.

По условиям договора, на маршруте будут курсировать 13 автобусов большого класса 2024 года выпуска с низким полом. Минимальное количество мест для пассажиров должно быть не менее 110, из которых 30 мест будут сидячими. Каждый автобус должен быть оснащен системой для безналичной оплаты проезда, видеонаблюдением и кондиционером.

Маршрут будет проходить следующим образом:

В сторону Центра по улицам Академика Касьянова, Университетский проспект, Бархатная, Коммунаров, Героев-Тихоокеанцев, Олега Кошевого, Калинина, Черёмуховая, Спортивная, Луговая, Светланская, Океанский проспект, Алеутская, Светланская.

В обратном направлении по улицам Светланская, Ивановская, Новоивановская, Спортивная, Калинина, Надибаидзе, Олега Кошевого, Героев-Тихоокеанцев, Коммунаров, Бархатная, Университетский проспект, Академика Касьянова.

Весь маршрут будет занимать примерно столько же времени, сколько уже существующие, но пройдет по улицам, уехать на Русский с которых до этого было сложнее.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Транспорт#Новости#Аукцион#Автобусы#Видеонаблюдение#Перевозчики
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