Новый маршрут автобуса на остров Русский появится во Владивостоке

Posted Вчера, 23:56
Published Вчера, 23:56
Modified Вчера, 23:56
Updated Вчера, 23:56
В сентябре во Владивостоке появится новый маршрут автобуса №11 «Приморский океанариум — Площадь Борцов Революции — Приморский океанариум». Сейчас управление транспорта города проводит конкурс среди компаний-перевозчиков для выполнения этого маршрута.
По условиям договора, на маршруте будут курсировать 13 автобусов большого класса 2024 года выпуска с низким полом. Минимальное количество мест для пассажиров должно быть не менее 110, из которых 30 мест будут сидячими. Каждый автобус должен быть оснащен системой для безналичной оплаты проезда, видеонаблюдением и кондиционером.
Маршрут будет проходить следующим образом:
В сторону Центра по улицам Академика Касьянова, Университетский проспект, Бархатная, Коммунаров, Героев-Тихоокеанцев, Олега Кошевого, Калинина, Черёмуховая, Спортивная, Луговая, Светланская, Океанский проспект, Алеутская, Светланская.
В обратном направлении по улицам Светланская, Ивановская, Новоивановская, Спортивная, Калинина, Надибаидзе, Олега Кошевого, Героев-Тихоокеанцев, Коммунаров, Бархатная, Университетский проспект, Академика Касьянова.
Весь маршрут будет занимать примерно столько же времени, сколько уже существующие, но пройдет по улицам, уехать на Русский с которых до этого было сложнее.