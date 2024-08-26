Дети пойдут в обновленные школы — масштабный ремонт завершают во Владивостоке

В «Ступенях» уже отремонтировали столовую и обеденный зал. Осталось только уложить новый напольное покрытие, удалить защитную пленку с окон и прикрепить плинтусы. Также в центре образования заканчивается ремонт входной группы и капитальный ремонт стадиона. Все работы должны быть закончены к началу нового учебного года.