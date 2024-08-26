Губернатор Приморского края представил нового заместителя Председателя Правительства

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26 августа глава Приморского края Олег Кожемяко представил нового заместителя Председателя правительства региона — Владимира Малюшицкого — перед руководителями муниципалитетов и краевых ведомств.
Новый зампред будет ответственен за работу министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства энергетики, агентства по тарифам и государственной жилищной инспекции.
Олег Кожемяко отметил опыт Владимира Малюшицкого в управлении и хорошее знание сферы жилищно-коммунального хозяйства. Малюшицкий возглавлял Примтеплоэнерго и вывел организацию из трудного положения на достойный уровень. У него есть практический опыт работы в области ЖКХ, он знаком со всеми процессами и проблемами этой отрасли. Задачи нового заместителя будет включать в себя контроль за ремонтом теплосетей, систем водоснабжения, жилья, а также улучшение работы с управляющими компаниями и вывоз отходов.
Владимир Малюшицкий родился 9 июля 1980 года в посёлке Муравейка Анучинского района Приморья. Окончил Уссурийское суворовское военное училище в 1997 году, а в 2003 году получил диплом МГУ имени Адмирала Г. И. Невельского по специальности «Ремонт и эксплуатация судовых энергетических установок». В 2012 году успешно закончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по направлению «Инновационные технологии взаимодействия власти, бизнеса и общества в нефтегазовой сфере, энергетике и на транспорте».
С 2004 по 2012 годы занимал должности в структурах ФСБ, после чего ушел в запас со званием майора. С 2012 года работал заместителем руководителя департамента по тарифам в Администрации Приморского края, а с 2015 по 2021 год возглавлял это подразделение. В сентябре 2021 года был назначен генеральным директором КГУП «Примтеплопэнерго».
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