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Губернатор Приморского края представил нового заместителя Председателя Правительства

Губернатор Приморского края представил нового заместителя Председателя Правительства

26 августа 2024, 05:55
Фото: 1MI
Губернатор Олег Кожемяко объявил о назначении Владимира Малюшицкого новым заместителем Председателя Правительства Приморского края. Новый зампред будет отвечать за минЖКХ, минэнерго, агентство по тарифам и государственную жилищную инспекцию.
Сюжет
ЖКХ

26 августа глава Приморского края Олег Кожемяко представил нового заместителя Председателя правительства региона — Владимира Малюшицкого — перед руководителями муниципалитетов и краевых ведомств.

Новый зампред будет ответственен за работу министерства жилищно-коммунального хозяйства, министерства энергетики, агентства по тарифам и государственной жилищной инспекции.

Олег Кожемяко отметил опыт Владимира Малюшицкого в управлении и хорошее знание сферы жилищно-коммунального хозяйства. Малюшицкий возглавлял Примтеплоэнерго и вывел организацию из трудного положения на достойный уровень. У него есть практический опыт работы в области ЖКХ, он знаком со всеми процессами и проблемами этой отрасли. Задачи нового заместителя будет включать в себя контроль за ремонтом теплосетей, систем водоснабжения, жилья, а также улучшение работы с управляющими компаниями и вывоз отходов.

Владимир Малюшицкий родился 9 июля 1980 года в посёлке Муравейка Анучинского района Приморья. Окончил Уссурийское суворовское военное училище в 1997 году, а в 2003 году получил диплом МГУ имени Адмирала Г. И. Невельского по специальности «Ремонт и эксплуатация судовых энергетических установок». В 2012 году успешно закончил Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации по направлению «Инновационные технологии взаимодействия власти, бизнеса и общества в нефтегазовой сфере, энергетике и на транспорте».

С 2004 по 2012 годы занимал должности в структурах ФСБ, после чего ушел в запас со званием майора. С 2012 года работал заместителем руководителя департамента по тарифам в Администрации Приморского края, а с 2015 по 2021 год возглавлял это подразделение. В сентябре 2021 года был назначен генеральным директором КГУП «Примтеплопэнерго».

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что может дать Артему новый проект «Сухого порта», осуществляемый в Приморье.

#Общество#Приморье#Приморский край#Владивосток#ЖКХ#Новости#ФСБ#Россия#Олег Кожемяко#Муниципалитеты#Госжилинспекция
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