На улице Жигура во Владивостоке появился новый уютный сквер с шахматами

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Во Владивостоке продолжается активное благоустройство общественных пространств. Недавно на улице Жигура, рядом с домом №2, открылся новый сквер, ставший результатом участия местных жителей в региональной программе «Твой проект».
Идея создания сквера принадлежит местному жителю Максиму Белявскому, который узнал о программе «Твой проект» из интернета и решил подать заявку на благоустройство территории.
«Это место отлично подходило для создания сквера. Изначально я встретился с ландшафтным дизайнером, который поделился виденьем того, что можно здесь сделать. В результате мы разделили сквер на три составляющие: зоны активного, интеллектуального и спокойного отдыха», — рассказал Максим Белявский.
Новое общественное пространство включает в себя:
Сквер уже пользуется популярностью у местных жителей, которые с удовольствием проводят там время.
Администрация Владивостока активно поддерживает инициативы по благоустройству города.
Начальник управления городской среды Анна Джура отметила:
«Ежегодно жители Владивостока активно принимают участие в конкурсе „Твой проект“. Победители получают средства на реализацию инициатив, а город — новые площадки для комфортного отдыха».
В 2024 году по конкурсу «Твой проект» реализуется пять инициатив жителей Владивостока:
Кроме того, во Владивостоке реализуются и другие программы благоустройства:
В благоустройстве города также активно участвуют и представители бизнеса:
Таким образом, благодаря совместным усилиям администрации, жителей и бизнеса, Владивосток продолжает преображаться, создавая комфортную и современную городскую среду для своих жителей. Новый сквер на улице Жигура стал еще одним шагом в этом направлении, предоставляя горожанам уютное место для отдыха и досуга.