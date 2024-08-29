«Динамо» — чемпион: команда из Приморья обыграла одних из лучших баскетболистов Китая

Posted Сегодня, 11:22
Published Сегодня, 11:22
Modified Сегодня, 11:24
Updated Сегодня, 11:24
В спортивном поединке команда из Приморья одержала победу над одними из лучших баскетболистов Китая.
Приморское «Динамо» победило со счетом 77-75 в баскетбольном матче в китайском Чунцине. Игра была тяжелой: команды шли практически «в ногу», но приморцам все же удалось одержать победу.
Появились кадры самых напряженных моментов матча. Динамовцам удавалось забросить мяч, несмотря на все старания соперников.
За весь матч таких моментов было несколько.
Победу приморской команды прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко:
«Наша первая игра и победа на Азиатско-европейском кубке чемпионов. Искренние поздравления команде, главному тренеру Эдуарду Сандлеру и, конечно, всем приморцам».
Команда из Приморья оказалась непревзойденной на Азиатско-европейском первенстве. Чемпионов и их тренера Эдуарда Сандлера поздравляет весь край.