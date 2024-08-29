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Published Сегодня, 11:22

Modified Сегодня, 11:24

Updated Сегодня, 11:24

Приморское «Динамо» победило одну из лучших команд Китая в захватывающем матче

«Динамо» — чемпион: команда из Приморья обыграла одних из лучших баскетболистов Китая

29 августа 2024, 11:22
Фото: zr.media

Приморское «Динамо» победило одну из лучших команд Китая в захватывающем матче

Приморское «Динамо» выиграло у сильных баскетболистов Китая. Победа далась тяжело: команды шли «в ногу». Чемпионов поздравил Председатель Заксобрания Приморского края.
Сюжет
Китай

В спортивном поединке команда из Приморья одержала победу над одними из лучших баскетболистов Китая.

Приморское «Динамо» победило со счетом 77-75 в баскетбольном матче в китайском Чунцине. Игра была тяжелой: команды шли практически «в ногу», но приморцам все же удалось одержать победу.

Появились кадры самых напряженных моментов матча. Динамовцам удавалось забросить мяч, несмотря на все старания соперников.

Видео: zr.media

За весь матч таких моментов было несколько.

Видео: zr.media

Победу приморской команды прокомментировал Председатель Законодательного Собрания Приморского края Антон Волошко:

«Наша первая игра и победа на Азиатско-европейском кубке чемпионов. Искренние поздравления команде, главному тренеру Эдуарду Сандлеру и, конечно, всем приморцам».
Фото: zr.media

Команда из Приморья оказалась непревзойденной на Азиатско-европейском первенстве. Чемпионов и их тренера Эдуарда Сандлера поздравляет весь край.

Фото: zr.media
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