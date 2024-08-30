Евгений Вейде: «Приморский инвестор помогает выполнять задачи президента России»

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:53
Updated Сегодня, 05:53
Считанные дни остаются до завершения реконструкции станции Угловая в Артемовском округе Приморья. Уже в начале сентября новый участок железнодорожных путей введут в эксплуатацию — ожидается, что в мероприятии примут участие первые лица региона, Дальневосточного федерального округа, и, конечно, РЖД.
Как стало известно «Восток-Медиа», проект изначально родился благодаря во многом новому для региона опыту партнерства железнодорожников и местного инвестора. ТЛЦ «Сухой порт», который после реконструкции Угловой сможет принимать по три удлиненных контейнерных состава в сутки, входит в структуру группы приморской компаний «Аква-Ресурсы», реализовавшей проект своими силами.
Когда местный бизнес — опора для страны
В руководстве Дальневосточной железной дороги (входит в РЖД) опытом сотрудничества с местным инвестором, похоже, остались довольны. Как рассказал «Восток-Медиа» начальник ДВЖД Евгений Вейде, работа с инвесторами, строящими пути необщего пользования к своим терминалам и складским помещениям, играет важную роль для развития грузовых перевозок по железной дороге.
«Такое партнерство позволяет увеличить скорость обработки грузов, его отправки, от чего существенно снижаются общие издержки. Все это в конечном итоге влияет на объемы перевозок в положительном ключе, особенно учитывая тот факт, что контейнерное сообщение по международному транспортному коридору Восток — Запад имеет стратегическое значение для нашей страны», — объясняет начальник ДВЖД.
Значение проекта действительно трудно преувеличить. Фактически приморская компания расшила одно из узких мест Восточного полигона. На фоне постоянного роста контейнерных перевозок инфраструктура Угловой оказалась не готова принимать даже 71-вагонные составы, которые являются золотым стандартом для современных российских грузоперевозок.
Соответственно, до морских портов по этому направлению ценные грузы просто не доезжали, что било и по импорту, и по экспорту. Более 2,5 километров путей, построенных «Аква-Ресурсами», эту проблему решают.
Более того, предусмотрен второй этап проекта, по итогам которого приморская компания снова в частном порядке удлинит выставочные пути до 2,1 километра и проведет их электрификацию. Результатом станет возможность станции принимать уже 142-вагонные контейнерные составы, причем по четыре в сутки.
Это, в свою очередь, приведет к многократному росту контейнерных перевозок — настоящей «инъекции» для экономики Приморья и всего востока России.
«Развитие инфраструктуры частными компаниями — это часть большой работы по увеличению вывоза импортных грузов с Дальнего Востока. Таким образом, мы выполняем задачу, поставленную перед нами правительством и президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Благодаря новым путям, построенным в рамках данного проекта, грузоотправитель сможет формировать составы большей длины, что существенно улучшит логистику в сегменте контейнерных перевозок и придаст им новый импульс», - описывает Евгений Вейде пользу от инвестпроекта «Аква-Ресурсов».
Что говорят эксперты в отрасли
На протяжении последних недель проект по реконструкции Угловой вызвал большое общественное внимание — тема хоть и сложная, но для Приморья очень актуальна. Все-таки не каждый день частная компания вкладывает два с половиной миллиарда рублей в развитие железнодорожной инфраструктуры, которое во многом до сих пор ассоциируется с «всесоюзными стройками» — как что-то, посильное только государству.
И это действительно прецедент, а потому внимательно следили за проектом и специалисты, объясняя при этом его значимость.
Так, исполнительный директор Евразийского союза участников железнодорожных грузовых перевозок (ЕСП) Сергей Авсейков пояснял — «Аква-Ресурсы» не просто так ориентируются на погрузку импортных контейнеров в полувагоны. Именно этот тип подвижного состава стал вторым по значимости для перевозок с Дальнего Востока.
«В условиях превышения спроса со стороны клиентов над техническими возможностями инфраструктуры в восточном направлении любые решения по технологической оптимизации могут только приветствоваться. Фактически, коллеги одними из первых получат преимущество перед конкурентами за счет того, что смогут перевозить больше контейнеров в одном поезде», — рассказывал эксперт.
При этом при всей договизне и сложности проекта «Аква-Ресурсы» завершат строительные работы всего за полгода — они начались в марте, а приемка намечена на самое начало сентября. И это в условиях, когда многие такие проекты даже не доходят до этапа реализации из-за неподъемности для многих частных инвесторов, обращал внимание заведующий кафедрой управления морским транспортом МГУ им. Г. И. Невельского Владимир Лазарев.
«Для экономики Приморского края появление вот таких не только федеральных, но и местных частных инвесторов, готовых вкладывать миллиарды рублей в долгосрочные проекты, это очень важно. В современных условиях взаимодействие в рамках долгосрочных инвестпроектов — это большой риск. Бизнес мог бы получить примерно такую же прибыль, как и на инфраструктурных проектах, и даже больше. И хорошо, что есть такие люди, которые могли бы просто зарабатывать на тех же депозитах, а они вкладывают средства в реальные инфраструктурные проекты», — заметил специалист.
В способность приморской компании реализовать столь масштабный проект в конечном итоге поверили и федеральные игроки. И это еще один серьезный долгосрочный эффект для Приморья — ведь теперь возможности и «Аква-Ресурсов», и других местных игроков заметно вырастут. А с ними и краевая экономика.
«В условиях переориентации грузопотоков на Дальний Восток модернизация и развитие здесь транспортно-логистической инфраструктуры приобретает решающее значение. Проект нашего надежного партнера — ГК „Аква-Ресурсы“ позволит значительно увеличить скорость обработки грузов на восточной границе России. Мы продолжим поддержку планов развития „Сухого порта“, будем расширять финансирование инвестпроектов предприятий транспортно-логистического комплекса региона», — заявил член правления ВТБ Руслан Еременко.