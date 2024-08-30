Евгений Вейде: «Приморский инвестор помогает выполнять задачи президента России»

При этом при всей договизне и сложности проекта «Аква-Ресурсы» завершат строительные работы всего за полгода — они начались в марте, а приемка намечена на самое начало сентября. И это в условиях, когда многие такие проекты даже не доходят до этапа реализации из-за неподъемности для многих частных инвесторов, обращал внимание заведующий кафедрой управления морским транспортом МГУ им. Г. И. Невельского Владимир Лазарев.