Адмирал Сиденко и ветераны Приморья отметили годовщину окончания Второй мировой войны

Posted Сегодня, 11:00
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В этот день 79 лет назад была официально поставлена точка в истории самой кровопролитной войны XX века. Трудно переоценить значимость события — и не зря именно 2 сентября во Владивостоке отмечают Дни мира на Тихом океане.
В полдень у Вечного огня мемориала Боевой славы ТОФ ветераны и общественность Владивостока и Приморского края, представители Морского собрания провели торжественное мероприятие, посвященное 79-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Они возложили цветы к Вечному огню и провели небольшой митинг, напомнив собравшимся о важности событий сентября 1945 года.
— Считаю, что было бы правильным провести в этот день в сентябре будущего, 2025 года, когда мы будем отмечать 80-летие этой славной победы, во Владивостоке военный парад, — сказал на митинге председатель Владивостокского Морского Собрания адмирал Константин Сиденко.
Участники мероприятия горячо поддержали идею адмирала.
Отметим также, что в возложении цветов и митинге приняли участие гостившие во Владивостоке граждане КНР. Для них 2 сентября — также важная дата, ведь военные действия по борьбе с милитаристской Японией проходили как раз на территории нынешней КНР.