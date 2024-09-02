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79-летие окончания Второй мировой войны отметили ветераны Владивостока

Адмирал Сиденко и ветераны Приморья отметили годовщину окончания Второй мировой войны

2 сентября 2024, 11:00

79-летие окончания Второй мировой войны отметили ветераны Владивостока

2 сентября 1945 была официально завершена Вторая мировая война. Завершилась и война Советского Союза с милитаристской Японией. Годовщину этих событий отметили во Владивостоке представители ветеранских и общественных организаций.
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История

В этот день 79 лет назад была официально поставлена точка в истории самой кровопролитной войны XX века. Трудно переоценить значимость события — и не зря именно 2 сентября во Владивостоке отмечают Дни мира на Тихом океане.

В полдень у Вечного огня мемориала Боевой славы ТОФ ветераны и общественность Владивостока и Приморского края, представители Морского собрания провели торжественное мероприятие, посвященное 79-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Они возложили цветы к Вечному огню и провели небольшой митинг, напомнив собравшимся о важности событий сентября 1945 года.

— Считаю, что было бы правильным провести в этот день в сентябре будущего, 2025 года, когда мы будем отмечать 80-летие этой славной победы, во Владивостоке военный парад, — сказал на митинге председатель Владивостокского Морского Собрания адмирал Константин Сиденко.

Участники мероприятия горячо поддержали идею адмирала.

Отметим также, что в возложении цветов и митинге приняли участие гостившие во Владивостоке граждане КНР. Для них 2 сентября — также важная дата, ведь военные действия по борьбе с милитаристской Японией проходили как раз на территории нынешней КНР.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как Константин Сиденко провёл встречу с ветеранами столицы ДФО.

#Общество#Приморский край#Владивосток#Новости#Видео#Митинг#Вторая Мировая война#Ветераны#История#Вечный огонь
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