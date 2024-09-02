Приморский хоккей столкнулся с тарифными проблемами?

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 11:26
Updated Сегодня, 11:26
В Приморском крае предприниматели, увлеченные хоккеем, в 2018 году решили создать спортивно-тренировочный комплекс в Надеждинском районе. Они успешно реализовали свой замысел в 2021 году — открылась ледовая арена в поселке Шмидтовка. Однако сейчас перед ООО «Лига Льда», резидентом ТОР «Приморье», встала серьезная проблема — обещанные льготы остаются на бумаге, а энергетические монополисты продолжают взимать высокие тарифы, ставя компанию на грань выживания.
«Развитие спорта и привлечение молодежи к нему — это важный вклад в воспитание сильных и целеустремленных людей», — отметил однажды президент Владимир Путин. Николай Лысенко, инициатор проекта, знает об этом не понаслышке — его старший сын занимается хоккеем, и младший пошел по его стопам. Лысенко уверен, что хоккей, развивая силу и мужество, помогает формировать настоящих мужчин, способных поддерживать командный дух и дружбу. Максим Грицанов, один из соучредителей ООО «Лига Льда», разделяет это мнение и добавляет, что спорт отвлекает детей от вредных привычек, особенно в сельской местности.
«Хоккей — это игра настоящих мужчин, которая развивает силу, мужество, настойчивость и смелость. Это коллективная игра, а значит, развивает дружбу и партнерство, помощь товарищам. Общение детей в команде и на соревнованиях. Самое главное — как можно больше заинтересовать детей занятием спортом, отвлечь их от различных вредных привычек в наше непростое сложное время, особенно из сельской местности. Конечно, не все из них станут известными хоккеистами, важно, чтобы они стали здоровыми, крепкими, настоящими людьми нашей России», — также говорит один из соучредителей ООО «Лига Льда» Максим Грицанов.
Надеждинские предприниматели отмечают, что хоккей доступен в основном детям из крупных городов, чьи родители могут позволить себе оплатить тренировки и экипировку в то время, как д ля детей из сельской местности такой возможности практически не существует. Так возникла идея создать центр развития хоккея «Айс Парк». Построенный спортивный комплекс включает не только ледовую арену, но и тренажерные залы, теплые раздевалки, туалеты и душевые. Здесь проводятся как любительские, так и профессиональные соревнования.
«Айс Парк» быстро завоевал популярность. Ледовая арена привлекает как юных хоккеистов, так и фигуристов, а команда местного уровня уже занимает призовые места на краевых турнирах. В центре также проходят тренировки по следж-хоккею для участников СВО, что расширяет возможности вовлечения людей всех возрастов в этот вид спорта. В планах инвесторов — строительство гостиницы и столовой для размещения детей, однако проблема с оборотными средствами становится все острее.
«На льду арены ICE PARK занимаются ребята, вернувшиеся из зоны СВО. Адаптивный спорт занимает ключевую роль в программе реабилитации парней, которые, в прямом смысле, отдали Родине часть себя. Тренировочный процесс сложный, требует не только серьезной организации, но и значительного финансирования. В этой связи нам оказывают всестороннюю поддержку министр спорта Приморского края Жан Кузнецов и директор Центра адаптивной физической культуры и адаптивного спорта Приморского края Александр Цыбульский», — отмечает председатель межрегиональной организации «Союз морских пехотинцев и семей погибших защитников Отечества», тренер по следж-хоккею Владимир Моисеев.
Максим Грицанов отмечает, что содержание ледовой арены и всей сопутствующей инфраструктуры требует значительных затрат. Проект уже потребовал инвестиций более 250 миллионов рублей, включая субсидированный кредит от Сбербанка. Но высокие тарифы на электроэнергию ставят компанию на грань банкротства: около половины месячного оборота в 2,5 миллиона рублей уходит на оплату электричества. Строительство второй очереди комплекса и зарплата сотрудников также требуют финансовых вложений, что оставляет «Лигу Льда» практически без средств.
«Лига Льда» не раз обращалось в КРДВ и Минвостокразвития с просьбой подключения к сетям «Промпарк» для снижения затрат, но ответ был отрицательным — из-за дефицита энергомощностей, решение проблемы отложено до 2028 года. Предприниматели вынуждены искать способы продолжить проект, но пока им не удается добиться снижения тарифа на электроэнергию, что ставит под угрозу будущее «Айс Парка» и всего проекта.