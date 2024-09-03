Константин Шестаков: «Хочу, чтобы город был надежным и комфортным для жизни»

— Действительно, динамика стала другая. Когда мы посмотрели, как прошли первые два отопительные периода после начала работы нашей команды, то она была чрезвычайно негативной. Мы каждый отопительный сезон приращивали по несколько процентов от общего количества аварий. Итого их было там практически по 3000 за зиму в этом году. Аварий по-прежнему достаточно много, но, тем не менее, тренд мы переломили. То, что работать надо с сетями системно еще несколько лет, это факт. Невозможно сетями не заниматься десятилетиями, а потом, по мановению волшебной палочки, что-то изменить. Это только системная, серьезная, продуманная работа с проектированием, с поиском финансирования для этих работ. Это та рутина, которой должен заниматься любой глава города.