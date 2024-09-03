Константин Шестаков: подростки Владивостока получат шанс реализовать свои таланты

В своем официальном telegram-канале глава города сообщил: в новом центре, который расположится на улице Русской, 78 (ранее там находился отдел загс Советского района), будут развивать таланты молодёжи, организуют их досуг и поддержат все начинания. Партнеры проекта дали гарантию: молодёжное образовательное пространство будет очень интересным и станет точкой притяжения для подростков не только района Второй Речки и Снеговой Пади, но и всего города.