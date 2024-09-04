Новая точка притяжения: ветхие постройки превратятся в жилой комплекс во Владивостоке

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Published Сегодня, 03:39
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В конце октября прошлого года в частный сектор с покосившимися избушками и аварийными домами вдохнули новую жизнь, — начались подготовительные работы к строительству современного жилого комплекса.
Мэр Владивостока Константин Шестаков сообщил, что возведение нового микрорайона началось. Глава муниципалитета заявил, что Голубиная Падь будет оснащена всем необходимым для комфортного проживания.
Важно отметить, что комплексное развитие Голубиной Пади — это важный проект для города. Преображение данного микрорайона послужит ярким примером того, как неприглядная территория может стать еще одной точкой притяжения горожан.
Под руководством Константина Шестакова в столице Дальнего Востока не только возводятся жилые комплексы, но и преображаются общественные пространства. Мэр с самых первых дней своей работы начал процесс кардинального преображения парков и скверов.
К слову, на Восточном экономическом форуме обсудили реновацию парка Минного городка, которую анонсировали ранее. На сессии ВЭФ, посвященной строительству, представитель компании-застройщика ФСК сообщил, что к 2025 году планируется сдать первую очередь проекта.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что еще один перспективный микрорайон стремительно обновляется во Владивостоке. Глава города Константин Шестаков и генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко обсудили дальнейшее развитие Патрокла. Власти намерены посодействовать застройщику в создании инфраструктуры в данном районе.