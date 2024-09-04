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Новая точка притяжения: ветхие постройки превратятся в жилой комплекс во Владивостоке

Новая точка притяжения: ветхие постройки превратятся в жилой комплекс во Владивостоке

4 сентября 2024, 03:39
Фото: shestakovblog
В краевой столице начался новый этап реновации Голубиной Пади. Совсем скоро руины в центральной части Владивостока превратятся в целый новый микрорайон.

В конце октября прошлого года в частный сектор с покосившимися избушками и аварийными домами вдохнули новую жизнь, — начались подготовительные работы к строительству современного жилого комплекса.

Мэр Владивостока Константин Шестаков сообщил, что возведение нового микрорайона началось. Глава муниципалитета заявил, что Голубиная Падь будет оснащена всем необходимым для комфортного проживания.

Видео: shestakovblog

Важно отметить, что комплексное развитие Голубиной Пади — это важный проект для города. Преображение данного микрорайона послужит ярким примером того, как неприглядная территория может стать еще одной точкой притяжения горожан.

Фото: shestakovblog

Под руководством Константина Шестакова в столице Дальнего Востока не только возводятся жилые комплексы, но и преображаются общественные пространства. Мэр с самых первых дней своей работы начал процесс кардинального преображения парков и скверов.

К слову, на Восточном экономическом форуме обсудили реновацию парка Минного городка, которую анонсировали ранее. На сессии ВЭФ, посвященной строительству, представитель компании-застройщика ФСК сообщил, что к 2025 году планируется сдать первую очередь проекта.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что еще один перспективный микрорайон стремительно обновляется во Владивостоке. Глава города Константин Шестаков и генеральный директор «Дом.РФ» Виталий Мутко обсудили дальнейшее развитие Патрокла. Власти намерены посодействовать застройщику в создании инфраструктуры в данном районе.

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