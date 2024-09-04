Шестаков на ВЭФ: Владивосток среди лидеров по благоустройству в России

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Это уже шестой случай, когда практики благоустройства Владивостока признаются одними из лучших в стране по версии Министерства строительства РФ.
В рамках ВЭФ-2024 мэр Владивостока Константин Шестаков рассказал о значительных успехах города в сфере благоустройства и выразил готовность делиться накопленным опытом с другими муниципалитетами. По его инициативе, озвученной на форуме, такой обмен может быть организован на базе Всероссийской Ассоциации развития местного самоуправления (ВАРМСУ).
«Владивостоку нужно втянуться в это направление и как слушатель, и как команда, которая готова поделиться своим опытом», — отметил Шестаков в своем выступлении на ВЭФ, демонстрируя открытость к сотрудничеству и стремление к дальнейшему развитию.
Глава города подчеркнул важность развития и обучения муниципальных команд, а также привлечения экспертов в сферах озеленения и благоустройства. Особое внимание Шестаков уделил вопросу вовлечения бизнеса в развитие общественных пространств, показывая комплексный подход к городскому развитию.
«Когда мы говорим об общественных пространствах, речь идет не только о комфортной среде, но и о городской экономике. Поэтому каждому предпринимателю необходимы прозрачные и понятные правила работы с муниципалитетом», — пояснил мэр в ходе дискуссии на форуме, демонстрируя понимание важности взаимодействия с бизнес-сообществом.
Успех Владивостока в сфере благоустройства Шестаков связывает с активным участием жителей в процессе принятия решений, что свидетельствует о его ориентированности на потребности горожан. Мэр также выразил уверенность, что изучение опыта других муниципалитетов поможет избежать ошибок и улучшить городскую среду для жителей и гостей Владивостока, демонстрируя стратегический подход к развитию города.