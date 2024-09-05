Антон Волошко: «У нас гигантский потенциал и гигантские возможности»

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Председатель Законодательного Собрания Приморского Края Антон Волошко принял участие в пленарном заседании ВЭФ-2024. После завершения мероприятия он побеседовал с журналистами.
Прежде всего Антон Волошко отметил, что внимание федеральной власти и лично президента к Приморскому краю не ослабевает. По его словам, это подтверждается тем, что президент каждый год особо подчеркивает важность Дальнего Востока и Приморского края.
Перспективы развития
Председатель Заксобрания отметил широкие перспективы развития и указал на наличие четкого плана развития региона на 20-30 лет вперед. Этот план охватывает различные сферы:
Транспортный коридор
Особое внимание Волошко уделил развитию транспортной инфраструктуры:
По словам Волошко, «дорога — это артерия жизни, это экономика», и он уверен, что она «100% придёт сюда» (в Приморский край).
Роль региональной власти
Антон Волошко подчеркнул важность работы власти на всех уровнях, в том числе на региональном. Он напомнил, что президент обратился непосредственно к власти Приморского края, призывая реализовывать предоставленные возможности.
Законодательная власть
Волошко отметил роль законодательной власти в реализации возможностей, предоставляемых федеральным центром.
В заключение, председатель Заксобрания выразил воодушевление словами президента и уверенность в успешном развитии региона при должной работе властей всех уровней.