«Никогда такого не пробовал»: мороженое «Урса» радует гостей ВЭФ-2024

Фабрика мороженого «Урса» не только радует гостей ВЭФ-2024 своим многообразием вкусов и качеством продукции, но и создаёт уютную атмосферу. Уникальные вкусы, качественные ингредиенты и профессионализм сотрудников Фабрики мороженого сделали их ларек одним из самых посещаемых мест на форуме. С таким подходом, похоже, мороженое «Урса» имеет все шансы завоевать сердца не только приморцев, но и любителей сладостей по всему миру.