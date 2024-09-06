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Updated Сегодня, 12:41

Фабрика мороженого «Урса» и правительство Приморского края заключили договор

Фабрика мороженого «Урса» и правительство Приморского края заключили договор

6 сентября 2024, 12:39
В рамках Восточного экономического форума — 2024 (ВЭФ-2024) Фабрика мороженого «Урса» заключила важное соглашение с правительством Приморского края. На торжественной церемонии подписания присутствовали председатель правительства края Вера Щербина и директор фабрики Татьяна Самойленко.

Вера Щербина передала Татьяне Самойленко благодарственное письмо, выразив признательность за активную социальную позицию «Урсы».

Фабрика «Урса» меняет мир к лучшему

Татьяна Самойленко, рассказав о миссии и достижениях фабрики, сделала акцент на социальной направленности бизнеса:

Самый главный приоритет «Фабрики мороженого» — забота о людях, это в сердце нашего бренда. Миссия компании заключается в том, чтобы стремиться сделать мир счастливее с помощью нашего исключительного продукта, которого нет больше ни у кого.

Она также отметила значимость подписанного соглашения для обоих сторон:

«Мы благодарны командам администрации города Владивостока, правительства Приморского края за то, что видят и ценят нашу работу. Мы на протяжении двух лет являемся партнерами и сегодня с гордостью подписали с краевым правительством соглашение о дальнейшем сотрудничестве. Для нас участие в общественной, культурной и спортивной жизни Владивостока является одним из главных приоритетов нашей работы».

Новинки от фабрики «Урса»

При обсуждении новых продуктов от «Урсы» Самойленко оставила легкий завесу тайны, подогревая интерес будущих вкусов:

«Фабрика мороженого» всегда работает над новыми вкусами, и новинки этого года уже успели по достоинству оценить жители и гости Владивостока. Нашему любимому городу мы посвятили вкус «Вечерний Владивосток», а второй подарок был сделан Находке, в честь котором появился пломбир Солнечная Находка». В этом году мы еще порадуем любителей нашего уникального продукта, но пока не будем раскрывать всех секретов».

Продукция на ВЭФ-2024

На ВЭФ-2024 гости имели возможность лично попробовать разнообразные новинки от «Урсы». Например, 4 вида Айс-баров со вкусами: Мохито, Беллини, Мон Шери (спелая вишня) и Пина Колада.

«Мы привезли наши новинки для того, чтобы все гости нашего края могли познакомиться с уникальными текстурой и вкусами при минимальной калорийности. Это безлактозный продукт, сделанный из натурального яблочного пюре без добавления жира. Продукт — яркий, с насыщенным вкусом, но при этом в одной порции всего 53 килокалории».

Подписание договора между фабрикой мороженого «Урса» и правительством Приморского края на ВЭФ-2024 стало знаковым событием и ознаменовало дальнейшее укрепление партнерских отношений между «Фабрикой мороженого» и краевым правительством на благо развития региона.

#Приморский край#Владивосток#Новости#Восточный экономический форум#Сотрудничество#Фото#Вера Щербина#Продукция#Новинки
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