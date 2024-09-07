Владивостокцы смогли взобраться на крышу «маяка» в Приморье — фото

Posted Сегодня, 05:00
Published Сегодня, 05:00
Modified Сегодня, 15:19
Updated Сегодня, 15:19
«Улица Дальнего Востока» первый день открыта для всех горожан и гостей Владивостока. На Русском острове уже собрались сотни людей — на набережной кампуса ДВФУ гуляют целыми семьями.
В выставочных залах павильонов тоже множество посетителей.
Разнообразие гостей поражает: и взрослые, и дети разного возраста с интересом изучают экспонаты.
В центре внимания — павильон Приморья. Он изображает маяк, фигура которого установлена на его крыше. Посетители могут подняться наверх по лестнице.
Продолжается и голосование за лучший павильон, гости могут отдать свой голос, отсканировав QR-код.