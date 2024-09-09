Дожди, ветер и прохладное море: осень наступает в Приморье

10 сентября в Приморье атмосферные фронты будут влиять на погоду. Ночью на западе пройдет небольшой, иногда умеренный дождь, а утром в некоторых районах ожидаются сильные дожди. Днем также пройдут дожди, местами сильные. Ветер будет юго-западный, умеренный до сильного, иногда порывистый. Температура воздуха ночью составит +13…+18°С, днем +18…+23°C.