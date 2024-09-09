Дожди, ветер и прохладное море: осень наступает в Приморье

Posted 9 сентября, 10:56
Published 9 сентября, 10:56
Modified 12 сентября, 05:47
Updated 12 сентября, 05:47
10 сентября в Приморье атмосферные фронты будут влиять на погоду. Ночью на западе пройдет небольшой, иногда умеренный дождь, а утром в некоторых районах ожидаются сильные дожди. Днем также пройдут дожди, местами сильные. Ветер будет юго-западный, умеренный до сильного, иногда порывистый. Температура воздуха ночью составит +13…+18°С, днем +18…+23°C.
Во Владивостоке будет облачно, днем возможны прояснения. Утром и днем пройдет небольшой дождь. Ветер юго-восточный, во второй половине дня на северо-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха ночью составит +18…+20°C, днем +22…+24°С.
В Уссурийске также облачно. Утром будет идти небольшой дождь, днем ожидаются умеренные осадки. Ветер будет западный, иногда юго-западный, умеренный до сильного. Температура воздуха ночью составит +18…+20°C, днем +23…+25°С.
В Находке будет облачно, ночью осадков не предвидится, днем ожидается небольшой дождь. Ветер юго-восточный, во второй половине дня северо-западный, умеренный. Температура воздуха ночью составит +16…+18°C, днем +24…+26°C.
Температура воды в Амурском заливе составит +22°C, в заливе Находка +19°C, а в заливе Посьета +21°C.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, какая погода ожидается в Приморье в ближайшие дни.