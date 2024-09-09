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Победителей III международного турнира на Кубок ВЭФ наградили во Владивостоке

Победителей III международного турнира на Кубок ВЭФ наградили во Владивостоке

9 сентября 2024, 06:20
Масштабная интеллектуальная программа завершилась во Владивостоке в пятницу. В третьем международном шахматном турнире на Кубок ВЭФ участвовали 10 топовых гроссмейстеров России, иностранные шахматисты, 11 дальневосточников, прошедших непростые отборочные испытания.
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Шахматы

За спортивной трансляцией следили десятки тысяч россиян, не менее 2 000 приморцев участвовали в активной интеллектуальной программе. Организаторы турнира — АНО «ДВ-Интеллект» и Дальневосточный федеральный университет по итогам пяти дней турниров и мероприятий наградили победителей.

Центральной частью программы Кубка ВЭФ стал спортивный турнир. Гроссмейстеры и дальневосточники разыгрывали призовой фонд в 3 000 000 рублей. Среди лучших дальневосточников второй год подряд оказались шахматисты Бурятии — Эрдэм Хубукшанов и единственный дальневосточный гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов, Александр Москаленко, который представляет в этом году федерацию Сахалинской области и Роман Янченко — Хабаровский край.

«Мы видим, как дальневосточники, в том числе благодаря Кубку ВЭФ, становятся год от года все сильнее. Колоссально сильный игрок Эрдэм Хубукшанов — хотя пока не имеет статуса гроссмейстера, имеет все шансы им стать в ближайшие годы. Кубок ВЭФ — серьезнейший турнир, который стимулирует местных игроков к интенсивному росту», — поделился мнениями о коллегах гроссмейстер из Екатеринбурга Дмитрий Кокарев, который также вошел в восьмерку сильнейших игроков Кубка ВЭФ.

Зрелищные сражения прошли за первые призовые места турнира. Несмотря на то, что в турнире принимали участие топовые шахматисты 12 стран, в числе которых ОАЭ, Индия, Китай, Вьетнам, Бразилия и другие. В четверке полуфиналистов остались только россияне.

Абсолютный рейтинг-фаворит, победитель Кубка ВЭФ 2023 года и двукратный чемпион России Владислав Артемьев разыгрывал первое место с Павлом Понкратовым — победителем Кубка ВЭФ 2022 года. За третье и четвертое место сражались — Иван Землянский — который вошел в книгу рекордов Гиннеса как самый молодой гроссмейстер в истории России и Сергей Дыргалов. Подробнее о ходе развития спортивных состязаний, фото и видео на сайте Кубка www.forumvostokchess.ru.

Итак, победители:

4 место Сергей Дыргалов — Курган.

3 место — Иван Землянский, вундеркинд, самый молодой гроссмейстер России.

2 место — Павел Понкратов, победитель Кубка ВЭФ 2022 года.

1 место Владислав Артемьев, чемпион России, победитель Кубка ВЭФ 2023 и 2024 года.

«Я искренне рад, что на Дальнем Востоке, появились такие турниры как Кубок ВЭФ и такие организаторы, как АНО „ДВ-Интеллект“. Очень достойный состав. Непростые партии. Я буду рад снова приехать во Владивосток», — рассказал Владислав Артемьев, победитель Кубка ВЭФ.

Победители в блиц-турнире гроссмейстеров с горожанами — Александр Москаленко (Сахалин), Пураник Абхиманью (Индия), Геворг Арутюнян (Армения). Всего в блиц на Набережной играли 54 человека: игроки основного состава и жители города, которые также прошли предварительный отбор. Примечательно, что среди них четверо учеников Гимназии №2, которая присоединилась в прошлом году к проекту «Шахматы в школы», реализуемого АНО «ДВ-Интеллект».

«Наш турнир — это лишь айсберг той работы, которую „ДВ-Интеллект“ выстраивает на Дальнем Востоке для системного развития интеллектуальной культуры. Мы уже вовлекли в бесплатные занятия шахматами почти 1000 школьников, создали онлайн-сообщество для шахматистов Дальнего Востока, запустили Центры интеллектуальной культуры. И готовы развивать эти проекты в других регионах», — рассказал генеральный директор АНО «ДВ-Интеллект» Сергей Тутурин.

Еще двое дальневосточников смогли удивить опытных гроссмейстеров и чемпионов своими талантами в игре суперблиц, когда у профессионала одна минута на партию, а у любителя — пять. Дмитрий Иванов победил Владислава Артемьева, Дарья Петько выиграла чемпиона мира по рапиду, чемпиона Беларуси Максима Царука.

«Видим прекрасные результаты не только победителей, но и самого турнира. Наша миссия — развивать интеллектуальные виды культуры и творчества на Дальнем Востоке, в первую очередь для того, чтобы формировать здесь новую среду обитания и вовлекать в нее как можно большее число людей. За этим будущее не только спорта, но и образования, науки, технологий» — подытожил со-организатор турнира, советник ректора ДВФУ Рафаиль Айндинов.

Иностранные участники, хоть и не вошли в призовые места — уехали не с пустыми руками. Во время торжественной церемонии каждый получил памятный сувенир с русским характером, а также личную благодарность. В следующем году организаторы пообещали внедрить в Кубок отдельный зачет для иностранцев, если бы он случился в этом году — то призовые места распределились бы следующим образом:

1 место среди иностранных гостей — 13-летний вундеркинд из Вьетнама Дао Хуонг Дуи, 2 место — один из лучших гроссмейстеров Индии — Пураник Абхиманью, 3 место — китайский гроссмейстер Ма Кун.

#Общество#Спорт#Дальний Восток#Владивосток#Россия#Турнир#Шахматы
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