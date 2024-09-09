Вера Щербина: Приморье заключило более 40 соглашений на ВЭФ-2024

Полномоченный представитель Президента Российской Федерации на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подчеркнул, что после Восточного экономического форума в Москве пройдет стратегическая сессия на тему социально-экономического развития ДФО. Под руководством Председателя Правительства России Михаила Мишустина государственные деятели проработают те предложения, которые поддержал Глава государства Владимир Путин.