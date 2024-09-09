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Вера Щербина: Приморье заключило более 40 соглашений на ВЭФ-2024

Вера Щербина: Приморье заключило более 40 соглашений на ВЭФ-2024

9 сентября 2024, 02:29
Фото: zr.media
В ближайшее время государственные деятели обсудят все предложения, которые одобрил Президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
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На ВЭФ-2024 Приморский край заключил более сорока соглашений, сообщила председатель регионального правительства.

Полномоченный представитель Президента Российской Федерации на Дальнем Востоке Юрий Трутнев подчеркнул, что после Восточного экономического форума в Москве пройдет стратегическая сессия на тему социально-экономического развития ДФО. Под руководством Председателя Правительства России Михаила Мишустина государственные деятели проработают те предложения, которые поддержал Глава государства Владимир Путин.

«Для Правительства России, как и для нашего региона, ВЭФ — это рабочий инструмент, который создает возможности для дальнейшей эффективной работы по развитию Приморья и всего Дальнего Востока», — заявила Вера Щербина.

На сегодняшний день край не только подводит итоги прошедшего ВЭФ, но и начинает планировать участие региона в юбилейном форуме 2025 года.

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#Общество#Приморский край#Дальний Восток#Владивосток#Итоги#Новости#Владимир Путин#Правительство#Москва#Юрий Трутнев#Социально-экономическое развитие#Михаил Мишустин#Вера Щербина#ВЭФ-2024
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