ВЭФ дает возможность быть «в повестке»: депутаты Думы Владивостока на ВЭФ-2024

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Поддержка международного и межмуниципального взаимодействия в АТР — это первоочередная задача для приморской столицы, считает председатель Думы города Владивостока Андрей Брик, который принял участие в сессии «Новые контуры международного сотрудничества. Кооперация в Большой Евразии: опыт развития производственных цепочек ЕАЭС, ШОС, БРИКС».
«Сегодня судьбу Владивостока во многом определяют государственные приоритеты, такие, как „поворот курса на Восток“, „формирование архитектуры многополярного мира“. Многие инициативы, озвученные ранее на ВЭФ, позволили раскрыть геополитический потенциал Владивостока, акцентировать его особый статус ― востребованной площадки для международного сотрудничества России со странами БРИКС, АТР. Наглядным результатом такого процесса можно считать существенный рост инвестиций, за три последних года он был увеличен с 90 до 215 млрд рублей», — рассказал Андрей Брик.
Со своей стороны, депутатский корпус Владивостока поддерживает инициативы органов региональной власти, администрации города по укреплению международных связей. Депутаты Думы города принимают участие во встречах с дружественными странами, участниками сообщества БРИКС.
Депутат Вероника Сипачева уверена, что ВЭФ это не только место дипломатических встреч, но и инструмент для конкретных действий, направленных на рост и развитие региона. Каждое соглашение на форуме вносит свой вклад в будущее Дальнего Востока, превращая его в динамично развивающийся регион.
«Если проследить в динамике от старта ВЭФ в 2015 году по сей день, то мы видим показательную динамику. В 2015 году, на первом форуме, было заключено около 80 соглашений на сумму 1,3 трлн рублей. А уже в 2023 году, на восьмом ВЭФ было заключено 373 соглашения на сумму 3,8 трлн рублей. Эти цифры больше, чем просто статистика. Форум стал ключевым инструментом для привлечения инвестиций и улучшения инфраструктуры региона. Как для депутата, для меня ВЭФ, это возможность что называется „быть в повестке“, понимать тренды развития региона и познакомиться ближе с перспективными проектами», — отметила Вероника Сипачева.
Молодежное движение, которое сегодня активно развивается в дальневосточной столице, представляли молодые депутаты Думы города. Председатель комитета по молодежной политике, физической культуре и спорту Мария Лагунова особо подчеркнула новую тенденцию форума.
«На Восточном экономическом форуме мы повсюду встречаем молодых людей, участников ВЭФ. Сегодня молодёжь не безразлична к будущему нашего региона и страны. Это особенно прослеживается в вопросах, которые задают молодые люди экспертам пленарных и дискуссионных площадок. Так, на площадке лектория молодежь с Ириной Яровой обсудили миграционную политику и вопросы введения дополнительных курсов русского языка для детей мигрантов, которые только получили гражданство», — сказала депутат.
Депутат Артем Володин особенно интересной темой для себя отметил сессию урбанистов, а также площадки госорганов, демонстрирующие современные возможности.
«ВЭФ — это великолепная площадка, на которой люди делятся мыслями, эмоциями, опытом, накопленным багажом знаний, несут это в жизнь, что позволяет нам реализовывать новые экономические, социальные проекты, выстраивать крепкие взаимоотношения со странами АТР и других континентов. А для молодежи форум является точкой, где они могут набраться новых идей, а потом претворить в жизнь свои задумки, проекты», — подчеркнул Артем Володин.
Председатель Общественной молодежной палаты при Думе Владивостока Руслан Красовский отметил самые интересные мероприятия форума.
«Из основных — это встреча с Марией Захаровой, Ириной Яровой, где мы получили исчерпывающую информацию. Замечательно, что столько молодежи, в том числе наша общественная молодежная палата при Думе Владивостока имеет такую возможность — побывать на форуме», — отметил он.
Для депутата Антона Савенко участие в ВЭФ стало важным и позволило обменяться опытом с коллегами.
«В рамках ВЭФ я был спикером площадки про городское развитие UrbanHUB. Посещал секции связанные с городской инфраструктурой, озеленением, всё с чем работаю достаточно давно и что необходимо в работе депутата. Было крайне интересно пообщаться с коллегами архитекторами из других регионов, потому что основную ценность подобных форумов вижу исключительно в людях. В возможности строить и поддерживать социальные связи с коллегами со всех уголков нашей огромной страны. Роль ВЭФ для города и региона сложно оценить, не погружаясь в суть всех происходящих там процессов. Если хотя бы какая-то часть от всех сделок и планов озвученных на его площадках будет реализована, то это, конечно, серьезная точка в развитии», — подчеркнул Антон Савенко.
Депутат Денис Русинов побывал на сессиях, посвященных спорту и развитию городской инфраструктуры.
«На площадке, посвященной развитию городов, городской среды, общественных пространств, регионы делились положительным опытом развития и модернизации городской инфраструктуры с использованием механизмов комплексного развития территорий, государственно-частного партнерства, дальневосточной концессии, которые, как показывает практика, стали эффективными инструментами градостроительного развития и качественного обновления городских пространств. На дискуссии, посвященной спорту, обсуждались перспективы развития российского спорта. Обсуждение показало, что, несмотря на сложившиеся условия, российскому спорту есть куда развиваться, а спортсменам — с кем соревноваться».
Подытожил прошедшее в дальневосточной столице важнейшее экономическое событие мирового уровня депутат Александр Бондяев.
«ВЭФ стал ещё одним наглядным подтверждением того, что Россия развивает свои международные связи, продолжая курс на интеграцию со странами АТР и государствами других континентов. Для меня, как депутата Думы Владивостока, было особенно важно увидеть, какое большое внимание на форуме было уделено дальнейшему развитию национальных проектов, которые реализуются и в моем избирательном округе. Успешное будущее этих проектов видится в развитии государственно-частного партнерства, перспективы которого на ВЭФ были высоко оценены», — сказал депутат.