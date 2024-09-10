ВЭФ дает возможность быть «в повестке»: депутаты Думы Владивостока на ВЭФ-2024

Депутат Вероника Сипачева уверена, что ВЭФ это не только место дипломатических встреч, но и инструмент для конкретных действий, направленных на рост и развитие региона. Каждое соглашение на форуме вносит свой вклад в будущее Дальнего Востока, превращая его в динамично развивающийся регион.