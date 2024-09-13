Россияне выбирают Татарстан местом для подписания контракта с Минобороны

Кроме того, Татарстан оплачивает проезд и проживание кандидатам из других регионов и иностранцам на время оформления документов. В центрах оформления на контрактную службу в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске процесс оформления занимает всего один день. Здесь можно пройти медосмотр, определить категорию годности и узнать о льготах. Иностранцам также помогают получить гражданство и ИНН.