Россияне выбирают Татарстан местом для подписания контракта с Минобороны

Posted 13 сентября, 14:39
Published 13 сентября, 14:39
Modified 13 сентября, 14:39
Updated 13 сентября, 14:39
Военнослужащие получают 1,3 миллиона от республики, 400 тысяч — от министерства обороны и до 300 тысяч — от муниципальных властей. В зоне специальной военной операции (СВО) зарплата контрактников начинается от 210 тысяч рублей в месяц, сообщает издание inkazan.ru.
Соседние регионы предлагают более скромные суммы. В Башкортостане контрактники получают 1,2 миллиона рублей, из которых 505 тысяч выплачивает республика, до 300 тысяч — Минтранс и 400 тысяч — Минобороны. В Чувашии платят 900 тысяч рублей, а в Марий Эл — 1,4 миллиона. В Кировской области — 800 тысяч рублей.
Кроме того, Татарстан оплачивает проезд и проживание кандидатам из других регионов и иностранцам на время оформления документов. В центрах оформления на контрактную службу в Казани, Набережных Челнах и Альметьевске процесс оформления занимает всего один день. Здесь можно пройти медосмотр, определить категорию годности и узнать о льготах. Иностранцам также помогают получить гражданство и ИНН.
Прежде чем отправиться в зону СВО, военнослужащие проходят обучение, получают единовременную выплату, снаряжение и все необходимые вещи. Они могут выбрать воинскую часть и специальность. На передовые позиции регулярно отправляются грузы с продуктами, письмами, транспортом и другими необходимыми вещами для поддержки бойцов из Татарстана.