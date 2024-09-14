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Posted 14 сентября, 07:04

Published 14 сентября, 07:04

Modified 15 сентября, 13:11

Updated 15 сентября, 13:11

Приморье на четвертом месте по требованиям к МРОТ

Хотят больше, а получат МРОТ: жители Приморья в числе самых требовательных к зарплате

14 сентября 2024, 07:04

Приморье на четвертом месте по требованиям к МРОТ

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Требования жителей Дальнего Востока к МРОТ одни из самых высоких в России, об этом свидетельствует исследование аналитиков.

SuperJob провел исследование, которое показало, что жители Дальнего Востока хотят, чтобы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был выше. Города ДФО вошли в пятерку лидеров по требованиям к зарплате.

«Самые высокие запросы к уровню МРОТ — у москвичей: в среднем 60200 рублей в месяц. Сейчас в столице минимальный размер оплаты труда в два раза ниже — 29 389 рублей», — говорится в аналитической записке.

На втором месте по запросам — Хабаровск, ожидания к МРОТ там на уровне 56 000 рублей. Хабаровчане обогнали по требованиям даже жителей «культурной столицы»: жители Петербурга хотели бы иметь минимальный размер оплаты труда в размере 55 800 рублей.

Владивосток на четвертом месте этого своеобразного рейтинга. Запросы владивостокцев на МРОТ — 55 700 рублей. Правда, сейчас МРОТ в дальневосточной столице составляет столько же, сколько и в Хабаровске — лишь 19 242 рубля.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что производителей автомобилей предупредили о рисках инвестиций за границей. Минторговли Китая акцентировал, что особенно это касается Индии, Турции и России.

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