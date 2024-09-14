Хотят больше, а получат МРОТ: жители Приморья в числе самых требовательных к зарплате

Posted 14 сентября, 07:04
Published 14 сентября, 07:04
Modified 15 сентября, 13:11
Updated 15 сентября, 13:11
SuperJob провел исследование, которое показало, что жители Дальнего Востока хотят, чтобы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) был выше. Города ДФО вошли в пятерку лидеров по требованиям к зарплате.
«Самые высокие запросы к уровню МРОТ — у москвичей: в среднем 60200 рублей в месяц. Сейчас в столице минимальный размер оплаты труда в два раза ниже — 29 389 рублей», — говорится в аналитической записке.
На втором месте по запросам — Хабаровск, ожидания к МРОТ там на уровне 56 000 рублей. Хабаровчане обогнали по требованиям даже жителей «культурной столицы»: жители Петербурга хотели бы иметь минимальный размер оплаты труда в размере 55 800 рублей.
Владивосток на четвертом месте этого своеобразного рейтинга. Запросы владивостокцев на МРОТ — 55 700 рублей. Правда, сейчас МРОТ в дальневосточной столице составляет столько же, сколько и в Хабаровске — лишь 19 242 рубля.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало о том, что производителей автомобилей предупредили о рисках инвестиций за границей. Минторговли Китая акцентировал, что особенно это касается Индии, Турции и России.