Новый дом культуры открылся в Надеждинском районе

Долгожданное событие для всех жителей состоялось в поселке Западный Надеждинского района — новый дом культуры возвели на месте прежнего, признанного аварийным. Строительство объекта стало возможным благодаря федеральной программе министерства сельского хозяйства России «Комплексное развитие сельских территорий» за счет федерального, краевого и местного финансирования. На долгожданное мероприятие собралось более 300 жителей и гостей поселка, представители творческих коллективов, общественных организаций и официальные лица.