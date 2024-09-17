Новый дом культуры открылся в Надеждинском районе

Posted 17 сентября, 04:42
Published 17 сентября, 04:42
Modified 17 сентября, 04:44
Updated 17 сентября, 04:44
Долгожданное событие для всех жителей состоялось в поселке Западный Надеждинского района — новый дом культуры возвели на месте прежнего, признанного аварийным. Строительство объекта стало возможным благодаря федеральной программе министерства сельского хозяйства России «Комплексное развитие сельских территорий» за счет федерального, краевого и местного финансирования. На долгожданное мероприятие собралось более 300 жителей и гостей поселка, представители творческих коллективов, общественных организаций и официальные лица.
От лица заместителя Председателя Правительства — министра культуры и архивного дела Приморского края Елены Бронниковой с этим событием жителей поздравила главный консультант профильного краевого ведомства Александра Горбовская.
«Открытие нового культурного пространства повлияет на культурную жизнь всего района, расширит возможности для досуга жителей поселка и позволит жить интересной и насыщенной жизнью. В новом, просторном здании, отвечающем всем стандартам качества, оборудованном современной аппаратурой, созданы все условия для развития творческого потенциала. Теперь у вас появится возможность проведения культурно-массовых и патриотических мероприятий, концертов и собраний. Желаю новому дому культуры процветания. Пусть каждый день здесь звучат звонкие голоса, радостный смех и прекрасные песни», — пожелала она.
В новом доме культуры расположились современный оборудованный зрительный зал на 100 мест со световой и звуковой аппаратурой, административными и техническими помещениями. На оснащение учреждения министерство культуры и архивного дела Приморья из краевого бюджета направило около 9 миллионов рублей.
Напомним, обеспечение доступности объектов культуры — одна из приоритетных задач национального проекта «Культура», который реализуется в стране с 2019 года, и Народной программы «Единой России».
Это способствует созданию комфортной городской среды и удержанию квалифицированных специалистов в муниципалитетах региона.