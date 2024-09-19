Мороженое фабрики «УРСА» признали лучшим товаром Приморья

Posted 19 сентября, 08:19
Published 19 сентября, 08:19
Modified 19 сентября, 09:07
Updated 19 сентября, 09:07
В номинации «Продовольственные товары» победили любимые жителями и гостями Приморья сырный пломбир «Москва», пломбир крем-брюле «Чарли», ванильный пломбир «Чарли», ванильный пломбир в стаканчике «Кедровый», пломбир ванильный «Кедровый», а также пломбир в сахарном рожке «Виноград в шоколаде».
Мороженое фабрики невероятно вкусное, от него просто невозможно оторваться. На фабрике раскрыли секрет: оказывается, нужно всего-навсего подбирать натуральные и качественные ингредиенты.
— Мы последовательно вкладывали в наше мороженое все самое лучшее: отбирали поставщиков самых качественных ингредиентов — молока, масла, орехов, ягод и шоколада, сотрудничали с признанными лидерами в области дизайна упаковки для того, чтобы этикетка отражала все то, что мы вкладываем в наш продукт. Одно из основных правил в нашей работе — жесточайший контроль качества и постоянные исследования в собственной лаборатории, — рассказала Татьяна Самойленко, директор фабрики мороженого.
Отметим, что дипломы, которыми «УРСА» по праву гордится, это далеко не первые награды, которые получила продукция фабрики. В 2024 году на крупнейшей в России и Восточной Европе выставке «ПРОДЭКСПО-2024» в Москве фабрика мороженого «УРСА» одержала победу в конкурсе «Выбор сетей». Наград удостоились сразу три продукта: «Прага», «Сочи» и «Марракеш».